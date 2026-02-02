One UI 8.5 rifinisce la Now Bar: le chiamate perse arrivano al centro dell’esperienza

La One UI 8.5 non è l’aggiornamento che riscrive le regole dell’interfaccia Samsung, ma è sempre più evidente che rappresenti un passaggio chiave nel processo di maturazione dell’esperienza utente. Samsung sta lavorando per limare quegli spigoli che, versione dopo versione, hanno impedito ad alcune idee interessanti di esprimere davvero il loro potenziale. Tra queste, la Now Bar è probabilmente l’esempio più emblematico. Nelle ultime ore è emersa una nuova funzione in arrivo con One UI 8.5: la Now Bar sarà in grado di notificare le chiamate perse direttamente dalla barra contestuale, senza passare dalle classiche notifiche a tendina o dal registro chiamate. Un’aggiunta apparentemente semplice, ma che va a colmare una lacuna concreta nell’uso quotidiano.

Da risposta a evoluzione autonoma

Quando Samsung ha introdotto la Now Bar con One UI 7, il paragone con la Dynamic Island di Apple è stato immediato. Inizialmente, l’impressione era quella di una soluzione interessante ma ancora acerba, più scenografica che realmente utile. Con gli aggiornamenti successivi, però, la situazione è cambiata.

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Samsung ha progressivamente ampliato il raggio d’azione della Now Bar, trasformandola da semplice elemento visivo a snodo informativo in tempo reale. Controlli musicali, timer, navigazione e ora anche chiamate perse: il disegno complessivo è chiaro. La Now Bar non vuole più essere un accessorio, ma un punto di riferimento costante.

Chiamate perse: una mancanza finalmente risolta

La novità è stata individuata da Tarun Vats, collaboratore di SamMobile, all’interno di una build beta di One UI 8.5. Nello screenshot condiviso si vede chiaramente la Now Bar mostrare una notifica dedicata a una chiamata persa, integrata in modo coerente con il resto dell’interfaccia.

È un dettaglio che fa la differenza. Le chiamate perse sono informazioni time-sensitive, spesso ignorate o sommerse da altre notifiche. Portarle nella Now Bar significa renderle immediatamente visibili, senza interrompere il flusso di utilizzo dello smartphone. Un approccio più intelligente e meno invasivo, in linea con l’idea di interfaccia “contestuale” che Samsung sta cercando di costruire.

Un tassello nel puzzle dell’usabilità

Questa funzione non rivoluziona l’esperienza, ma la migliora in modo tangibile. Ed è proprio qui che One UI 8.5 sembra voler giocare la sua partita: non grandi colpi di scena, ma tanti piccoli aggiustamenti mirati.

La Now Bar, così arricchita, diventa sempre più simile a un pannello di stato dinamico, capace di adattarsi a ciò che conta davvero in quel momento. Non è difficile immaginare ulteriori estensioni in futuro: notifiche prioritarie, promemoria intelligenti, interazioni più profonde con le app di sistema e di terze parti.