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Smart home: il mercato accelera tra AI, energia e case intelligenti

La smart home guida la nuova era domestica tra AI, sostenibilità e sicurezza digitale per abitazioni sempre più connesse e intelligenti

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
Smart home: il mercato accelera tra AI, energia e case intelligenti

Il mercato della smart home viene descritto come uno dei più dinamici dell’industria tecnologica. Le analisi più recenti indicano una crescita sostenuta, alimentata dall’evoluzione dei dispositivi e da una percezione più matura dei consumatori, sempre più inclini a integrare soluzioni digitali nella vita domestica. Le valutazioni economiche mostrano un aumento deciso del fatturato mondiale tra 2025 e 2026, con tassi a doppia cifra che confermano un interesse stabile e diffuso. Le aree dell’Asia e del Pacifico risultano tra le più reattive, grazie a una combinazione di urbanizzazione rapida e politiche orientate all’innovazione. La smart home viene così interpretata come un segmento capace di attrarre investimenti e di consolidare nuovi modelli di consumo tecnologico.

Tendenze emergenti e nuovi spazi

Secondo gli osservatori, il motore principale dell’espansione risiede nello sviluppo di sistemi orientati all’efficienza energetica e negli assistenti basati sull’AI, progettati per adattarsi alle abitudini quotidiane. La smart home tende così a trasformarsi in un ambiente coordinato, dove ecosistemi integrati gestiscono illuminazione e climatizzazione in modo automatico e personalizzato. Il settore attribuisce un ruolo crescente anche al monitoraggio della salute, che consente il controllo dei parametri vitali attraverso sensori domestici. Gli analisti presentano queste funzioni non come semplici accessori tecnologici, ma come strumenti in grado di migliorare la vita stessa.

Le previsioni indicano che il valore globale del settore potrebbe superare ampiamente i trecento miliardi di dollari entro la fine del decennio. Tra le direzioni più citate compare un uso sempre più profondo dell’AI per l’analisi dei comportamenti domestici. Questo è poi  affiancato da una maggiore attenzione alla sicurezza informatica e ai sistemi antintrusione. La casa connessa viene inoltre associata a esperienze di interazione basate su realtà aumentata e virtuale, destinate a semplificare il controllo degli ambienti. Anche gli spazi di lavoro entrano nel perimetro della smart home, con soluzioni che uniscono comfort e gestione intelligente delle risorse. La crescita del settore appare dunque legata a un equilibrio tra innovazione tecnologica, sostenibilità e tutela dei dati, elementi che definiscono il profilo della casa digitale contemporanea.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.

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