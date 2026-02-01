Steam, arrivano ben 12 giochi questa settimana

Tra le varie piattaforme adibite al mondo del gaming, quella di Steam è una di quelle che ha sorpreso di più gli utenti in quest’ultimo periodo. Durante la settimana appena trascorsa, infatti, la piattaforma ha stupito i videogiocatori. Sono stati infatti aggiunti fino a ben 12 videogiochi. Gli utenti possono ovviamente accedere e giocare gratuitamente a questi titoli, riscattandoli e scaricandoli senza problemi.

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Steam, questa settimana sono stati aggiunti fino a ben 12 videogiochi

Sulla piattaforma di Steam questa settimana sono stati aggiunti ben 12 videogiochi di rilievo. Come già accennato in apertura, gli utenti amanti del mondo del gaming hanno così potuto arricchire il proprio catalogo, accedendo a numerosi videogiochi gratuitamente e senza limiti di tempo. Secondo quanto riportato, i titoli che sono stati aggiunti alla piattaforma sono i seguenti:

Chicken Fren – in arrivo sulla piattaforma dal 22 gennaio 2026

Knockoff – in arrivo sulla piattaforma dal 22 gennaio 2026

Potion Knight –in arrivo sulla piattaforma dal 22 gennaio 2026

Glassy Stare – in arrivo sulla piattaforma dal 23 gennaio 2026

Terminal Lucidity – in arrivo sulla piattaforma dal 23 gennaio 2026

Where We Went – in arrivo sulla piattaforma dal 23 gennaio 2026

Truckin It – in arrivo sulla piattaforma dal 25 gennaio 2026

Abyss Manager Idle – in arrivo sulla piattaforma dal 26 gennaio 2026

Highguard – in arrivo sulla piattaforma dal 26 gennaio 2026

Delivery & Beyond – in arrivo sulla piattaforma dal 27 gennaio 2026

A Game About Boxes – in arrivo sulla piattaforma dal 28 gennaio 2026

Melon Man – in arrivo sulla piattaforma dal 28 gennaio 2026

Come è possibile osservare dall’elenco, questi videogiochi sono stati distribuiti ufficialmente sulla piattaforma Steam nel corso della scorsa settimana, dal 22 gennaio 2026 al 28 gennaio 2026.

Si tratta di numerosi videogiochi di vario genere e che hanno raggiunto numeri davvero sorprendenti.

Insomma, il mese appena passato ha lasciato davvero tutti a bocca aperta nel settore del gaming, soprattutto sulla piattaforma Steam. Vedremo cosa ci riserverà il mese di febbraio, durante il quale saranno distribuiti sicuramente tanti altri titoli di rilievo.