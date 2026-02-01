Neil Young VS Trump: la musica come arma politica

All’età di ottant’anni appena compiuti, Neil Young viene è ancora animato da una forte determinazione nel legare la propria produzione artistica a prese di posizione pubbliche. Secondo quanto comunicato dal suo staff, il rocker canadese avrebbe deciso di rendere gratuito l’accesso al proprio catalogo musicale per la popolazione della Groenlandia. Perché? Una scelta presentata come un messaggio di pace e solidarietà verso una comunità finita al centro di tensioni geopolitiche. La decisione sarebbe collegata alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di un’annessione dell’isola artica agli Stati Uniti. Young avrebbe spiegato, tramite una nota pubblicata sul proprio sito, che l’iniziativa intende offrire un segno concreto di vicinanza a chi subisce pressioni politiche considerate ingiustificate.

L’addio ad Amazon Music come presa di distanza

Parallelamente, si segnala la rimozione delle canzoni di Neil Young da Amazon Music, mossa che avrebbe un valore fortemente politico. Fonti della stampa statunitense sostengono che l’artista consideri problematico il legame tra Jeff Bezos e Trump, ritenuto finanziatore di ambienti vicini all’attuale leadership repubblicana. Continuare quindi a distribuire musica su Amazon sarebbe apparso incoerente con le proprie convinzioni. La critica di Young riguarda soprattutto il sostegno economico a politiche restrittive sull’immigrazione e all’uso delle agenzie federali nei controlli ai confini. La scelta, dunque, viene letta come un atto di dissociazione da un sistema economico giudicato troppo vicino al potere politico.

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La cronaca ricorda come Neil Young non sia nuovo a gesti di questo tipo. Già nel 2022 l’artista aveva lasciato Spotify. Allora fu in segno di protesta contro la diffusione di disinformazione sanitaria, per poi rientrare sulla piattaforma al termine dell’emergenza pandemica. In precedenza, le sue canzoni avevano affrontato temi legati al razzismo e ai diritti civili, mentre una causa legale era stata intentata quando alcuni brani vennero utilizzati senza consenso durante comizi politici. Tutte le sue azioni non modificano forse direttamente gli equilibri politici, però contribuiscano ad alimentare un dibattito culturale che coinvolge artisti, piattaforme digitali e leadership istituzionali. La figura di Neil Young continua così a essere associata a una forma di attivismo che intreccia arte e politica senza separazioni nette.