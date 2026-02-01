Unieuro: idee regalo ed offerte folli per una casa perfetta

L’amore si sente nell’aria e San Valentino è l’occasione perfetta per coccolare chi ami. Come canta una famosa canzone, “Love is all around”, cosa c’è di meglio che condividere momenti unici in cucina o nella casa, circondati da stile e tecnologia? Unieuro pensa a chi vuole sorprendere, offrendo prodotti che trasformano ogni gesto quotidiano in un piccolo spettacolo di gusto. Dal primo caffè della mattina alle cene tra amici, dalle ricette dei sogni alla cura dei vestiti, con le promozioni Unieuro fino al 15 febbraio, rinnovare gli spazi diventa facile e conveniente. È il momento di lasciarsi ispirare, rendere ogni angolo della casa speciale e regalare momenti di vero piacere condiviso con chi amate.

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Elettrodomestici per qualsiasi cosa passi per la testa

Nella cucina Unieuro spicca la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti a 479 euro, perfetta per chi vuole ordine senza rinunciare allo stile. Per chi sogna ricette da film, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 a 249,90 euro è un alleato affidabile. Chi desidera lavaggi silenziosi può scegliere tra la Hotpoint Ariston a 299,99 euro o la Whirlpool da incasso WIO a 439 euro, ideali per le cene con gli amici. Il divertimento in cucina continua con il piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR a 169 euro, mentre il rito del caffè diventa speciale grazie alla De’Longhi Mini Me a 59,99 euro o alla De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro.

Anche la lavanderia sorride con la Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, mentre la freschezza è garantita dal frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN a 519 euro. Con Unieuro, ogni prodotto è pensato per rendere la casa più funzionale, elegante e accogliente, trasformando la routine in momenti da ricordare. Non perdere le promozioni Unieuro fino al 15 febbraio e fai della tua casa un luogo dove l’amore, il gusto e il divertimento sono tuoi.