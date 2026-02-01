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Esselunga: offerte casa che rendono speciale San Valentino

Celebra San Valentino con Esselunga. Scopri sconti e offerte per rendere la tua casa più accogliente e stilosa.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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San Valentino è la scusa perfetta per regalare attenzione alla casa e alle persone che la vivono ed Esselunga lo sa bene. Tra cuori e promesse, entrare da Esselunga significa scegliere comodità, efficienza e un pizzico di stile che fa atmosfera. Esselunga trasforma lo shopping in un qualcosa di più profondo, un gesto di amore tech, puntando su soluzioni che semplificano le giornate e alleggeriscono i pensieri. Che si tratti di rinnovare la cucina o rendere più pratico il bucato, propone occasioni pensate per chi vuole qualità senza complicazioni. Per San Valentino, Esselunga invita a celebrare con scelte utili, belle da vedere e facili da usare, perché la casa è il primo luogo dove nasce il benessere.

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Idee casa Esselunga in super offerta

Da Esselunga arrivano proposte pensate per chi vuole una casa che funziona senza stress. La lavatrice DAYA a 229 euro punta su velocità e comandi intuitivi, ideale per un bucato impeccabile anche nelle settimane più piene. Il frigorifero combinato DAYA a 199 euro organizza gli alimenti con ripiani pratici e spazi studiati per ridurre gli sprechi. Per chi preferisce i grandi marchi, la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro garantisce cicli equilibrati e risultati costanti, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro regala capi morbidi in tempi rapidissimi. Se la parola d’ordine è resistenza, la lavatrice HOOVER a 349 euro affronta senza paura il ritmo intenso della settimana. E per dare carattere alla cucina, il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro unisce design elegante e controlli semplici. Con queste offerte, Esselunga parla la lingua della comodità e dell’efficienza, rendendo ogni scelta più leggera. Passare da Esselunga significa trasformare l’acquisto in una magia per chi vive la casa.

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Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.

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