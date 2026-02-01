Mercedes-Benz parte per un viaggio transcontinentale per celebrare i 140 anni dalla prima automobile

Mercedes‑Benz è l’azienda che ha creato la prima automobile 140 anni fa e oggi, per celebrare questo importante risultato, la Stella a tre punte ha avviato un viaggio spettacolare. La casa tedesca si appresta ad effettuare un viaggio transcontinentale con l’obiettivo di mostrare al mondo automotive come è cambiato in questi “140 anni di innovazione”.

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In occasione della presentazione ufficiale della nuova Classe S, vettura che diventa a tutti glie effetti l’ammiraglia del gruppo, le celebrazioni globali si terranno in 140 luoghi iconici. Mercedes-Benz si appresta a visitare con la nuova vettura di riferimento i luoghi più rappresentativi del Pianeta viaggiando in ogni continente.

Grazie a questo approccio, la Stella potrà mostrare i propri valori come tecnologia, sicurezza, comfort e design. L’iniziativa “140 PLACES” rientra nelle celebrazioni dei 140 anni dal deposito del brevetto di Carl Benz per la prima automobile.

Mercedes-Benz si prepara a compiere un suo viaggio speciale per celebrare 140 anni di innovazione e design automobilistico

Sarà l’occasione perfetta per mostrare come la gamma Mercedes-Benz si è evoluta. Dal 1886 ad oggi, il settore automotive è completamente cambiato. La nuova GLC e la nuova CLA, vettura che ha ottenuto il riconoscimento “Car of the Year 2026”, incarnano il DNA del marchio. Prestazioni, lusso ed eccellenza si fondono per offrire ai clienti comfort di guida e un’esperienza unica. Mercedes-Benz sviluppa ogni veicolo affinché, salendo a bordo, si provi la sensazione inconfondibile di “Welcome home”.

Le iniziative previste in occasione dell’iniziativa “140 PLACES” permetteranno di unire il marchio con i clienti e gli appassionati id tutto il mondo. Le attività saranno suddivise durante tutto l’anno a partire dal 29 gennaio 2026, data simbolo che segna esattamente 140 anni dal deposito del brevetto originale.

Mercedes-Benz comunicherà maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane ma il lancio della Classe S rappresenta già un esempio di quelle che saranno le intenzioni della Stella per questo 2026.