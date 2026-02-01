Mercedes-AMG Mythos, test in corso per il nuovo modello esclusivo

Mercedes-AMG continua a lavorare lontano dai riflettori sulla seconda vettura della serie Mythos, e le ultime immagini provenienti dal Nord Europa mostrano il prototipo impegnato nei test su strada in Svezia. Un contesto tutt’altro che casuale: climi rigidi, fondi difficili e condizioni estreme sono l’ambiente ideale per mettere alla prova soluzioni tecniche e comportamento dinamico.

La gamma Mythos rappresenta il lato più esclusivo e sperimentale dell’azienda, una sorta di laboratorio su quattro ruote pensato per clienti selezionati e produzioni limitatissime. Dopo il primo modello, questa seconda auto sembra voler alzare ulteriormente l’asticella, sia in termini di prestazioni sia di identità.

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Linee coperte, ma carattere già evidente

Anche se il prototipo è ancora pesantemente camuffato, alcune proporzioni iniziano a emergere. Il cofano appare lungo e scolpito, mentre la parte posteriore sembra compatta e muscolosa. L’impressione generale è quella di una vettura progettata senza compromessi, con un’impostazione più vicina a una granturismo estrema che a una sportiva tradizionale.

I test invernali servono soprattutto a verificare trazione, gestione della potenza e risposta dei sistemi elettronici in condizioni di scarsa aderenza. Dettagli fondamentali su auto che, una volta tolto il camouflage, dovranno offrire prestazioni elevate ma anche un controllo impeccabile.

Tecnologia AMG portata all’estremo

La serie Mythos non nasce per fare volumi. È pensata come vetrina tecnologica, dove AMG può sperimentare soluzioni avanzate su motori, telaio e aerodinamica. Anche per questo motivo, i collaudi vengono effettuati con particolare attenzione ai set-up e alla risposta del veicolo in situazioni limite.

Sebbene non siano ancora emerse informazioni ufficiali sulla motorizzazione, è plausibile aspettarsi un powertrain ad altissime prestazioni, probabilmente affiancato da componenti elettrificati pensati più per aumentare la reattività che per ridurre i consumi.

Un progetto per pochi, ma molto simbolico

La scelta di continuare a investire nella linea Mythos rappresenta uno step chiave, Mercedes-AMG vuole mantenere un ruolo centrale nel segmento delle auto da sogno, quelle che non puntano ai numeri ma all’immagine e alla tecnologia pura. Modelli che parlano direttamente ai collezionisti e agli appassionati più fedeli al marchio.

I test in Svezia suggeriscono che il progetto è entrato in una fase avanzata. Quando un’auto arriva a questo livello di collaudo, significa che la struttura di base è definita e che il lavoro si concentra su affinamenti e calibrazioni.

Quando arriverà su strada

Per ora non ci sono indicazioni ufficiali su una presentazione, ma il ritmo dei test fa pensare che l’attesa non sarà lunghissima. Come già accaduto per il primo modello della serie, l’annuncio potrebbe arrivare senza troppo preavviso, accompagnato da una produzione estremamente limitata.

Nel frattempo, queste apparizioni nei paesaggi innevati del Nord Europa alimentano la curiosità. La seconda Mythos non è ancora pronta a mostrarsi, ma è già chiaro: AMG sta preparando qualcosa di speciale, e lo sta facendo senza lasciare nulla al caso.