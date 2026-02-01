Aston Martin Aramco F1 Team svela la AMR26 di Adrian Newey

La stagione 2026 di Aston Martin Aramco F1 Team è finalmente iniziata con il debutto in pista della AMR26. La monoposto sarà guidata da Lance Stroll e da Fernando Alonso in occasione della Shakedown Week in corso sul Circuit de Barcelona-Catalunya.

C’era molta attesa da parte degli addetti ai lavori e dagli appassionati verso questa vettura. Infatti, si tratta della prima monoposto di Aston Martin progettata da Adrian Newey, uno degli ingegneri aerodinamici più vincenti di sempre.

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Inoltre, la vettura sarà equipaggiata con una power unit sviluppata da Honda, al ritorno nella massima competizione motoristica. A causa di alcuni ritardi non meglio specificati, la AMR26 girerà in pista solo in due giornate sulle tre concesse per la Shakedown Week.

Il team Aston Martin Aramco F1 è pronto per la stagione 2026 con la nuova AMR26, progettata da Adrian Newey e con motore Honda

L’obiettivo della squadra è quello di poter arrivare preparati ai test collettivi che si terranno sul Bahrain International Circuit, dal 26 al 28 febbraio 2025. Inoltre, considerando che la vettura non è stata presentata ufficialmente, la monoposto che sta solcando in tracciato di Barcellona presenta una livrea completamente nera.

I designer scelto di mantenere un basso profilo, lasciando le sezioni della vettura prive di adesivi o wrap. Il carbonio a vista rende più difficile identificare le soluzioni aerodinamiche e ingegneristiche adottate da Newey, anche se qualcosa si è potuto intravedere. I veli verranno sollevati ufficialmente il prossimo 9 febbraio con la presentazione della livrea e della squadra.

Come affermato da Lance Stroll dopo i primi giri a bordo della AMR26: “È stato bello essere per la prima volta nell’abitacolo quest’anno. È stata una giornata lunga per tutti i meccanici e per l’intero team, ma hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare la vettura. Hanno spinto al massimo”.

Il pilota ha poi proseguito: “Siamo riusciti a fare qualche giro alla fine della giornata e la macchina dava buone sensazioni. Dal momento che su queste vetture c’è così tanto di nuovo, c’è moltissimo da imparare; quindi, al momento il nostro obiettivo è raccogliere quanti più dati possibile”.

I primi chilometri a Barcellona serviranno ad accumulare dati per imparare il più possibile sulla monoposto e puntare ad estrarre la prestazione in Bahrain.