Apple: Tim Cook rompe il silenzio su Minneapolis e chiede de-escalation

La vicenda di Minneapolis, legata all’uccisione di Alex Pretti durante un intervento dell’agenzia federale ICE, ha prodotto un’eco che ha superato i confini della cronaca giudiziaria. L’episodio ha raggiunto anche i vertici della Silicon Valley, spingendo Tim Cook a intervenire con un messaggio indirizzato ai dipendenti di Apple. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la comunicazione interna avrebbe assunto toni misurati ma netti, con un richiamo esplicito alla necessità di una de-escalation e a valori di rispetto e dignità. L’amministratore delegato avrebbe espresso vicinanza alle comunità colpite, sottolineando come il clima emotivo generato dall’episodio richieda attenzione e responsabilità. Il riferimento non sarebbe rimasto confinato alla sfera aziendale, poiché la lettera avrebbe toccato temi civili più ampi, legati alla convivenza e alla coesione sociale negli Stati Uniti.

Il confronto tra Apple e Casa Bianca

Nel messaggio, Cook avrebbe ricordato una recente conversazione con il presidente Trump, descritta come un’occasione di confronto su questioni di interesse collettivo. L’inserimento di questo passaggio avrebbe rafforzato l’idea di un dialogo diretto tra la leadership di Apple e la Casa Bianca, in un momento segnato da forti tensioni. L’ordine degli argomenti, secondo le fonti, avrebbe dato priorità alle condoglianze, seguite dall’invito a ridurre i livelli di conflitto e a riaffermare ideali condivisi. L’accento posto sulla dignità delle persone e sull’umanità comune avrebbe richiamato una linea comunicativa già utilizzata in passato dal gruppo Apple su temi sociali. La presa di posizione avrebbe avuto un valore simbolico anche per la comunità interna, descritta come sensibile a ciò che accade fuori dai confini dell’azienda.

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Le parole del CEO Apple sarebbero giunte dopo giorni di polemiche legate alla sua presenza a un evento alla Casa Bianca dedicato a Melania Trump, avvenuto la sera stessa dell’uccisione di Pretti. Tale partecipazione aveva sollevato critiche trasversali, comprese voci provenienti dall’interno dell’azienda. La lettera ai lavoratori avrebbe quindi avuto anche la funzione di chiarire la posizione del vertice, ribadendo l’attenzione verso le conseguenze umane degli eventi. Bloomberg avrebbe evidenziato come il testo non contenesse slogan politici, ma piuttosto un richiamo a un linguaggio di moderazione. La vicenda, così riletta, mostrerebbe il tentativo di Apple di mantenere una posizione pubblica prudente, senza rinunciare a esprimere sensibilità su temi che scuotono l’opinione pubblica.