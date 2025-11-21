A Londra i ladri preferiscono gli iPhone?

Nelle strade di Londra si sta affermando una tendenza che mette in discussione molti presupposti sulla microcriminalità urbana. I numeri dei furti di smartphone continuano a destare attenzione tra residenti e amministrazioni. Ma ciò che sorprende è un comportamento ripetuto da parte dei rapinatori: l’interesse concentrato quasi esclusivamente sugli iPhone. Mentre i dispositivi Android, anche di alta gamma, vengono ignorati o addirittura restituiti. Una delle testimonianze raccolte in città mostra con chiarezza tale selettività. Un cittadino, assalito da un gruppo numeroso, si è visto sottrarre ogni oggetto personale, compreso ciò che indossava. Eppure, pochi istanti dopo la fuga della banda, uno dei membri è tornato indietro per restituire il suo telefono, spiegando senza esitazioni che il modello Samsung non era desiderato.

I ladri londinesi preferiscono gli iPhone?

In un altro episodio, un rapinatore ha controllato il dispositivo sottratto, lo ha giudicato inutile ai propri scopi e lo ha abbandonato con evidente disinteresse. Un terzo caso evidenzia la stessa logica: un aspirante scippatore avrebbe rinunciato al colpo non appena ha riconosciuto il tipo di telefono.

Il contesto che spiega tale dinamica emerge analizzando il mercato illecito degli smartphone. Anche se nel Regno Unito la diffusione di iOS e Android è equilibrata, il valore di rivendita distingue nettamente i due ecosistemi. Gli iPhone mantengono un prezzo di seconda mano più elevato e risultano più semplici da collocare. Motivando così la preferenza dei gruppi criminali. Tale differenza non riguarda soltanto l’usato tradizionale ma soprattutto i circuiti clandestini, dove i dispositivi Apple diventano una merce privilegiata.

A Londra operano, infatti, gang strutturate che agiscono su commissione, con compensi specifici per ogni iPhone sottratto. Il risultato è un paradosso che mostra come la criminalità urbana non è legata solo alle dinamiche locali, ma riflette equilibri globali. I quali sono influenzati dal valore commerciale di un prodotto e dalle sue specifiche caratteristiche tecniche.