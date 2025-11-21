Samsung Z Flip

Samsung continua a dettare legge nel mondo Android sul fronte degli aggiornamenti software. La casa sudcoreana ha iniziato il rollout delle patch di sicurezza di novembre 2025 per i suoi principali dispositivi premium — inclusi gli ultimi Galaxy Z Flip7, Z Fold7, S25 Ultra e i tablet Galaxy Tab S11 — confermandosi ancora una volta il produttore più rapido nella distribuzione degli update. Al momento l’aggiornamento è in distribuzione in Corea del Sud, ma l’espansione a livello globale è questione di giorni: le build sono già in fase di test anche per le versioni europee.

Sicurezza e stabilità prima di tutto

Le patch di novembre 2025 portano con sé correzioni per 25 vulnerabilità Android e 9 specifiche della One UI, riguardanti permessi di sistema, gestione dei processi e componenti critici del kernel. Non ci sono nuove funzioni evidenti, ma diversi miglioramenti alla stabilità generale e all’efficienza energetica. Samsung ribadisce così il suo impegno a mantenere aggiornati anche i modelli di generazioni precedenti, un approccio che ormai la distingue da gran parte dei concorrenti Android.

Aggiornamento per i pieghevoli: Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Flip6 e Fold6

I primi dispositivi a ricevere le patch sono i pieghevoli delle ultime due generazioni. Le nuove build firmware in rollout sono:

Gli aggiornamenti migliorano la gestione termica, ottimizzano la risposta del display flessibile e correggono un bug minore nella modalità Flex Mode.

Patch anche per Galaxy S25, S24 e S23

Parallelamente, l’update arriva su tutte le ultime tre generazioni di Galaxy S, confermando la cura di Samsung nel mantenere un ciclo di supporto lungo e coerente:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra: build S93xNKSS7BYK5

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra: build S92xNKSSBCYK2

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra: build S91xNKSS6EYK3

Oltre alle patch di sicurezza, i firmware ottimizzano la gestione energetica e l’interazione con il nuovo Game Optimization Service, riducendo il consumo durante le sessioni prolungate.