Pneumatici invernali: ciò che devi sapere sul nuovo obbligo stradale

Il freddo è arrivato e con esso l’obbligo di dotazioni invernali per alcune strade italiane. Dal 15 novembre, chi percorre tratti extraurbani o autostradali con appositi cartelli deve avere pneumatici invernali o catene a bordo. Non si tratta solo di rispettare la legge, ma anche di garantire la propria sicurezza. Le sanzioni possono essere salate, partendo da 42 euro nei centri abitati fino a 344 euro fuori città. E il fermo del veicolo? È un rischio reale per chi viaggia senza le dotazioni richieste. Ma non è meglio pensare alla sicurezza, oltre che al portafoglio? Fabio Bertolotti, di Assogomma, ribadisce appunto che gli pneumatici invernali migliorano mobilità e sicurezza, anche quando difatti la neve non c’è. Le gomme adatte riducono il rischio di molto incidenti. Come fare a sapere se i propri pneumatici sono adatti? E se non li si ha? Solo un professionista può valutare correttamente lo stato delle gomme e consigliare eventuali sostituzioni.

Pneumatici 4 stagioni: un’opzione valida?

Non tutti gli automobilisti affrontano condizioni estreme. Per chi vive in pianura o non percorre strade di montagna, le gomme 4 stagioni possono essere una scelta pratica. Questi pneumatici, utilizzabili tutto l’anno ed evitano il cambio stagionale delle gomme ogni qualvolta faccia caldo o freddo. Chi abita in zone con inverni rigidi o con nevicate frequenti, invece, dovrebbe optare per le coperture invernali, più sicure in situazioni critiche.

Come distinguere le gomme giuste? Gli pneumatici invernali hanno il simbolo del fiocco di neve e la sigla M+S (Mud and Snow). I 4 stagioni riportano solo quest’ultima. Adeguarsi alla normativa non è solo un dovere legale, ma una scelta di buon senso. Gli pneumatici invernali garantiscono maggiore aderenza, frenate più sicure e controllo del veicolo anche su fondi bagnati o ghiacciati. Ignorare queste dotazioni può trasformarsi in un rischio per sé e per gli altri. La tecnologia delle gomme moderne, dai modelli all season a quelli specifici per l’inverno, donano soluzioni per ogni esigenza. Scegliere bene significa viaggiare tranquilli, a prescindere dalle condizioni climatiche oltre a non dover incorrere in multe.