ho. Mobile presenta 200GB in 5G a 9,99€ con attivazione da 2,99€

Nel panorama delle offerte mobili low-cost, ho. Mobile propone un piano costruito per chi desidera una soluzione stabile, ricca di dati e senza vincoli nascosti. La promozione prevede un costo mensile di 9,99€ per sempre e include 200GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. La rete su cui si appoggia garantisce una connessione fluida per streaming, navigazione, videochiamate e utilizzo quotidiano delle app più comuni.

L’attivazione prevede un contributo una tantum di 2,99€, sia nel caso di portabilità da un altro operatore sia nel caso in cui si scelga un nuovo numero. La SIM è gratuita, così come la spedizione nel caso di acquisto online. Per completare la sottoscrizione è richiesta una prima ricarica da 10€, necessaria per coprire il costo del primo rinnovo mensile, portando la spesa iniziale totale a 12,99€.

Chi desidera una procedura ancora più rapida può optare per la eSIM, disponibile al costo di 1,99€. Con questa opzione non serve attendere la consegna fisica della scheda: l’attivazione avviene in pochi minuti direttamente dal proprio smartphone compatibile, rendendo la transizione immediata e comoda.

Tre modalità di attivazione e assistenza diretta via WhatsApp

Uno dei punti di forza dell’offerta è la flessibilità nelle modalità di attivazione. L’utente può scegliere tra tre soluzioni diverse:

Acquisto online con spedizione della SIM, da attivare successivamente in app, tramite SPID, oppure in edicola o tabaccheria; Ritiro immediato in edicola, con possibilità di pagare in contanti o con carta e attivare subito la SIM; Attivazione tramite eSIM, pagata online e disponibile in pochi minuti.

L’assistenza di ho. Mobile include anche il supporto via WhatsApp, un canale rapido e diretto che permette di risolvere dubbi o problemi senza passare da call center o linee telefoniche.

Grazie ai 200GB, alla presenza del 5G, alla eSIM opzionale e a un processo di attivazione semplice e moderno, questa offerta si posiziona tra le soluzioni più pratiche nel panorama dei gestori virtuali.