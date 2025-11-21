Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

ho. Mobile presenta 200GB in 5G a 9,99€ con attivazione da 2,99€

ho. Mobile propone un piano da 9,99€ al mese con 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati, attivazione da 2,99€, SIM gratis e possibilità di eSIM

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
ho mobile

Nel panorama delle offerte mobili low-cost, ho. Mobile propone un piano costruito per chi desidera una soluzione stabile, ricca di dati e senza vincoli nascosti. La promozione prevede un costo mensile di 9,99€ per sempre e include 200GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. La rete su cui si appoggia garantisce una connessione fluida per streaming, navigazione, videochiamate e utilizzo quotidiano delle app più comuni.

L’attivazione prevede un contributo una tantum di 2,99€, sia nel caso di portabilità da un altro operatore sia nel caso in cui si scelga un nuovo numero. La SIM è gratuita, così come la spedizione nel caso di acquisto online. Per completare la sottoscrizione è richiesta una prima ricarica da 10€, necessaria per coprire il costo del primo rinnovo mensile, portando la spesa iniziale totale a 12,99€.

Chi desidera una procedura ancora più rapida può optare per la eSIM, disponibile al costo di 1,99€. Con questa opzione non serve attendere la consegna fisica della scheda: l’attivazione avviene in pochi minuti direttamente dal proprio smartphone compatibile, rendendo la transizione immediata e comoda.

Tre modalità di attivazione e assistenza diretta via WhatsApp

Uno dei punti di forza dell’offerta è la flessibilità nelle modalità di attivazione. L’utente può scegliere tra tre soluzioni diverse:

  1. Acquisto online con spedizione della SIM, da attivare successivamente in app, tramite SPID, oppure in edicola o tabaccheria;

  2. Ritiro immediato in edicola, con possibilità di pagare in contanti o con carta e attivare subito la SIM;

  3. Attivazione tramite eSIM, pagata online e disponibile in pochi minuti.

L’assistenza di ho. Mobile include anche il supporto via WhatsApp, un canale rapido e diretto che permette di risolvere dubbi o problemi senza passare da call center o linee telefoniche.

Grazie ai 200GB, alla presenza del 5G, alla eSIM opzionale e a un processo di attivazione semplice e moderno, questa offerta si posiziona tra le soluzioni più pratiche nel panorama dei gestori virtuali.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!