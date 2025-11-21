Poste Mobile: ecco come accedere a tantissimi giga per navigare

Tutti gli utenti al giorno d’oggi hanno sicuramente bisogno di utilizzare la loro promozione dal momento che restare connessi con la propria vita digitale e diventato un elemento a dir poco indispensabile per chiunque, l’offerta permette tutto questo dal momento che fornisce minuti, SMS ma soprattutto gigabyte per navigare che sono a dir poco indispensabili a tal fine.

Di conseguenza on utente deve scegliere la giusta promozione che meglio si sposa alle sue necessità, soprattutto per quanto riguarda il quantitativo di gigabyte inclusi nella promozione, ci sono utenti che infatti hanno bisogno di un discreto quantitativo di dati, ma altri che invece ne hanno bisogno in maniera decisamente superiore, non a caso sui vari cataloghi di offerte dei provider telefonici sono disponibili offerte di ogni tipo pensate per accontentare chiunque.

Oggi vi portiamo un’offerta dedicata a coloro che proprio non si accontentano e hanno bisogno di tantissimi giga per navigare senza preoccupazioni per tutta la durata del mese di fatturazione, l’offerta è stata lanciata dall’operatore italiano poste immobile e include oltre che le classiche caratteristiche anche tantissimi gigabyte, scopriamo insieme i dettagli.

Supera offerta con pieno di giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi include al proprio interno la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 11,99 € al mese, che salgono a 14,99 € al mese nel caso vogliate attivare la connettività 5G, per il resto il costo di attivazione equivale a 10 € e la prima ricarica da effettuare è di 15 € dai quali potrete poi sottrarre il credito per pagare il primo mese della vostra offerta, tutto ciò è attivabile direttamente dal sito ufficiale di poste mobile oppure presso uno sportello di poste italiane, indubbiamente l’attivazione fisica vi permetterà di ricevere immediatamente la vostra Sim che altrimenti vi verrebbe spedita direttamente a casa vostra.