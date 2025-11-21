Meross presenta il nuovo sensore di presenza Thread

Nella domotica, la libertà di posizionamento dei dispositivi è sempre più apprezzata dagli utenti. In tale contesto, Meross introduce il nuovo MS605, evoluzione del sensore di presenza MS600. Il quale è progettato per funzionare senza fili con una batteria interna. Tale scelta incrementa la versatilità dell’installazione. Consentendo di collocare il sensore in punti difficilmente raggiungibili con un collegamento elettrico tradizionale. Il nuovo modello è alimentato da una singola pila al litio CR123A. La quale, secondo il produttore, può garantire fino a tre anni di autonomia. Ovviamente, in ambienti ad alto traffico o con frequenti attivazioni, l’autonomia effettiva potrebbe risultare inferiore. La transizione verso un funzionamento a batteria è resa possibile dall’adozione del protocollo Thread attraverso il supporto a Matter. Il quale assicura un consumo energetico molto contenuto rispetto al Wi-Fi utilizzato nella versione precedente. È importante sottolineare che, per operare correttamente, il sensore richiede la presenza di un hub compatibile con Matter. Senza necessità che sia marchiato Meross.

Meross presenta il suo nuovo sensore di presenza

Il dispositivo mantiene la combinazione di rilevamento con luce, infrarossi passivi (PIR) e radar mmWave a 24 GHz. Eppure, la portata è stata ridotta: il rilevamento di movimento passa dai precedenti 12 metri a 6 metri. Mentre quello di presenza scende da 6 a 4 metri. Tale compromesso appare mirato a ottimizzare la durata della batteria, mantenendo al contempo un rilevamento preciso.

Anche il design è stato aggiornato. La placca di montaggio rimane snodata, permettendo inclinazioni verticali fino a 90° e rotazioni orizzontali a 360°. Mentre la resistenza ad acqua e polvere migliora con la certificazione IP67. Il preordine del MS605 è già aperto sul sito ufficiale Meross, con un prezzo di listino di 34,99 euro e un’offerta di lancio a 29,99. Le spedizioni dovrebbero partire verso fine dicembre, e come di consueto sono previsti sconti per acquisti multipli.

L’arrivo del MS605 sottolinea una tendenza chiara nel settore della domotica: i dispositivi non sono più pensati solo per la connessione, ma anche per la praticità, la durata e l’efficienza energetica. L’integrazione di tecnologie a basso consumo come Thread e il supporto a Matter dimostrano come i produttori stanno lavorando per rendere le abitazioni intelligenti più flessibili e sostenibili.