Chirurgia di precisione: nanobot nel flusso sanguigno

La medicina, ammettiamolo, è sempre stata un po’ come un tiro al bersaglio bendato. Quando dobbiamo affrontare un problema serio, magari un grumo di sangue che minaccia un ictus, la strategia è stata finora quella di “inondare” il sistema. Si prendono i farmaci che sciolgono i coaguli e si somministrano in dosi massicce, sperando che una quantità sufficiente raggiunga il bersaglio. Il guaio è che queste molecole non hanno un GPS: si fanno il giro di tutto il corpo e, arrivando dove non dovrebbero, possono causare danni non da poco, come le temutissime emorragie interne. È un approccio efficace, certo, ma brutale.

Dall’ETH di Zurigo, un nuovo approccio agli ictus

Per fortuna, qualcosa sta cambiando, e si sta muovendo nella direzione di una precisione quasi fantascientifica. L’obiettivo è chiaro: trattamenti che vadano esattamente dove serve, lasciando in pace tutto il resto. E proprio in questo scenario di “chirurgia di precisione”, è spuntata fuori un’innovazione che ha il sapore del futuro prossimo, e viene dritta dritta dai laboratori dell’ETH di Zurigo.

Parliamo di microrobot, delle capsule sferiche che sembrano minuscole astronavi, progettate per navigare nel labirinto dei nostri vasi sanguigni. La loro missione? Portare il farmaco salvavita direttamente al cuore del problema, diciamo un trombo, senza spargimenti inutili. L’idea è geniale nella sua composizione: immaginate un guscio di gel solubile che racchiude il principio attivo, arricchito con nanoparticelle magnetiche per la guida e particelle di tantalio, un metallo che, come un faro, le rende visibili ai raggi X. In questo modo, i medici possono seguirne il viaggio in tempo reale, come se stessero pilotando un drone.

Nanoparticelle magnetiche rendono il rilascio del farmaco preciso

Ma il vero colpo di genio è il sistema di navigazione. I ricercatori svizzeri non si sono accontentati di un telecomando a distanza, hanno sviluppato una vera e propria ingegneria elettromagnetica che permette a queste capsule di affrontare la corrente sanguigna, con tutte le sue variazioni di velocità e le sue curve strette, con una destrezza sorprendente. Una delle tecniche che hanno messo a punto le fa letteralmente rotolare lungo la parete interna del vaso, mantenendo una traiettoria stabile alla notevole velocità di circa quattro millimetri al secondo. I test sono stati sbalorditivi: questo approccio ha permesso ai microrobot di raggiungere il bersaglio in più del 95% dei casi. Pazzesco, se pensiamo alla complessità dell’anatomia umana (e non solo, visto che hanno funzionato anche nei vasi dei maiali e nel fluido cerebrale delle pecore!).

Il rilascio del farmaco è l’atto finale, elegantissimo: una volta arrivati a destinazione, si innesca un campo magnetico ad alta frequenza che scalda le nanoparticelle di ossido di ferro. Questo calore mirato fa sciogliere il guscio di gel, e il farmaco viene liberato solo ed esclusivamente in quel punto. Addio, inondazione sistemica.

Quella che sembrava una trovata da fantascienza sta diventando una promessa concreta non solo per la cura degli ictus ischemici, ma anche per altre patologie localizzate. Pensiamo ai tumori, che potrebbero essere colpiti con chemioterapie iper-mirate, riducendo al minimo gli effetti collaterali sul tessuto sano circostante. Ora, la palla passa alla fase successiva: portare questa meraviglia tecnologica in sala operatoria per le sperimentazioni cliniche sull’uomo. C’è da sperare che questo futuro, fatto di precisione e rispetto per il corpo, arrivi davvero in fretta.