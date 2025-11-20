Xiaomi presenta la sua nuova lavatrice: ecco i dettagli

Xiaomi asseconda l’evoluzione nel settore degli elettrodomestici. Nel dettaglio, questa volta si parla di lavatrici. Il nuovo dispositivo, lanciata recentemente in Cina, si distingue per una capacità di 12 kg. Un valore notevole per una fascia di prezzo sorprendentemente contenuta: 1.624 renminbi. Ovvero circa 196 euro. Il design sobrio in grigio scuro/nero opaco e la profondità di 60 cm ne permettono l’integrazione in mobili standard. Confermando l’attenzione del marchio alla praticità oltre che alla tecnologia. Rispetto al modello precedente, il cestello più profondo di 40 mm consente ai capi di muoversi con maggiore libertà durante il lavaggio. Migliorando i risultati finali. Il motore a inverter con trazione diretta e la centrifuga che raggiunge i 1.200 giri al minuto assicurano prestazioni solide senza consumi eccessivi. Limitati a un massimo di 1.800 W. L’affidabilità è un elemento chiave: il motore gode di una garanzia di dieci anni. Mentre la macchina completa è garantita per tre anni.

Xiaomi presenta la sua lavatrice: ecco i dettagli

La riduzione delle vibrazioni è affidata a un sistema avanzato che combina quattro ammortizzatori. Un pannello superiore ad alta densità e un innovativo meccanismo a levitazione magnetica, che secondo l’azienda agisce efficacemente su sei assi. Tali soluzioni puntano a garantire un funzionamento silenzioso e stabile anche durante cicli intensivi. Rendendo la lavatrice adatta anche ad ambienti domestici piccoli o con pavimenti sensibili alle vibrazioni.

Un altro aspetto che Xiaomi sottolinea è la cura dell’igiene. L’apparecchio integra cicli a vapore capaci di eliminare fino al 99,999% dei virus e il 100% degli acari. Con un programma dedicato alla pulizia del cestello a 95°C. La guarnizione antibatterica del portellone frontale contribuisce ulteriormente a prevenire la proliferazione di batteri e funghi.

La macchina offre 25 programmi di lavaggio differenti, comprendendo cicli specifici. Oltre a un ciclo rapido da 15 minuti. Sistemi a vapore aggiuntivi aiutano a rimuovere odori e a impedire che i cattivi odori si sviluppino quando i capi rimangono nel cestello dopo la fine del ciclo. L’integrazione con HyperOS Connect permette il controllo remoto tramite l’app Mi Home e l’assistente vocale XiaoAI, posizionando la lavatrice come parte integrante dell’ecosistema smart di Xiaomi. Le vendite sono già partite sul mercato cinese, ma al momento non è chiara la disponibilità internazionale.