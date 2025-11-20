WhatsApp: l’assurda truffa che prima regala soldi e poi vi prosciuga

L’applicazione di messaggistica più utilizzata praticamente da sempre è WhatsApp, tutti gli utenti infatti utilizzano ogni giorno la piattaforma tinta di verde dal momento che quest’ultima offre caratteristiche davvero interessanti e soprattutto funzionalità eccellenti per restare in contatto con le proprie persone care in tempo reale, tutto ciò ovviamente è merito del team di sviluppo che si impegna da tanto tempo a mantenere WhatsApp sempre aggiornata con gli ultimi ritrovati in termini di funzionalità e caratteristiche.

Tutto ciò ha permesso WhatsApp di ottenere un bacino di account attivi che supera tranquillamente quota 2 miliardi e continua a crescere costantemente il giorno dopo giorno, un traguardo davvero incredibile dietro il quale purtroppo però si è formato un elemento paradossale nella sua negatività, WhatsApp infatti è diventato terreno di battaglia delle truffe online che sfruttano le norme mole di utenti disponibile per scenari inganni che portano i malcapitati a perdere ingenti somme di denaro nel corso del tempo.

I truffatori se ne inventano tutte dal momento che ogni truffa deve essere diversa dall’altra in modo da non destare sospetti ed ecco che i truffatori colpiscono quanto più persone possibile, anche in Italia il fenomeno ovviamente è arrivato e colpisce tutti indistintamente, del resto a chi non è mai capitato di incappare in uno strano messaggio è arrivato su WhatsApp, la truffa di cui vi parliamo oggi, però è leggermente diversa e risulta ancora più subdola.

Prima regalano soldi, poi ve li rubano

La truffa di cui vi parliamo oggi colpisce le vittime in modo davvero subdolo, inizialmente si viene aggiunti all’interno di un gruppo WhatsApp dove vengono promessi facili guadagni in pochi clic, i truffatori infatti inviano veri politici ai malcapitati di qualche 10ª di euro in cambio di alcuni like sotto alcuni video, il tutto spacciandosi per collaboratori ufficiali di YouTube, una volta conquistata la fiducia del malcapitato con questo stratagemma, propongono alla vittima di inviare a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire la somma moltiplicata svariate volte, in parole povere i truffatori investono una piccola quantità di denaro per poi riceverne una decine di volte superiore, quella cifra infatti in caso la vittima decidesse di inviarla non farebbe mai ritorno indietro.