WhatsApp introduce un nuovo avviso anti-truffa

WhatsApp diventa più attenta ai rischi legati alle truffe online e introduce un nuovo strumento che avvisa gli utenti quando stanno per condividere lo schermo con un contatto non verificato. Tale funzione nasce per contrastare l’aumento delle frodi che sfruttano le chiamate e le chat delle app di messaggistica. Meta ha annunciato l’arrivo del nuovo controllo tramite un messaggio ufficiale inviato all’interno della chat “WhatsApp”, lo stesso canale che l’azienda utilizza per comunicare le novità. L’avviso appare nel momento esatto in cui l’utente tenta di attivare la condivisione dello schermo, soprattutto durante una videochiamata. Esso ricorda che chi osserva lo schermo può vedere ogni contenuto mostrato sul dispositivo, inclusi dati sensibili come i codici bancari.

WhatsApp e la strategia di Meta contro le truffe digitali: più controlli e blocchi automatici

Le truffe che sfruttano il pretesto di presunti pagamenti non verificati, richieste urgenti o problemi tecnici sono ormai comuni. I criminali puntano a generare paura e confusione per convincere la vittima a condividere informazioni riservate. Il nuovo sistema interviene proprio in quel momento, bloccando l’azione e mostrando un messaggio di avviso. L’utente può poi scegliere se continuare o annullare la condivisione. L’obiettivo? Evitare comportamenti impulsivi e permettere a chiunque di valutare meglio la situazione prima di proseguire.

La nuova protezione fa parte di una strategia più ampia che Meta sta portando avanti per limitare le frodi sulle sue piattaforme. L’azienda infatti, ha dichiarato che solo nei primi mesi del 2025 sono stati individuati e bloccati quasi otto milioni di account legati a gruppi criminali attivi in diversi Paesi asiatici, dove vengono gestite molte delle operazioni di truffa online. WhatsApp resta una delle app più colpite perché permette ai truffatori di raggiungere rapidamente molte persone, spesso usando numeri non salvati in rubrica.

La nuova funzione nasce quindi per intercettare proprio quelle situazioni in cui gli utenti rischiano di cadere in inganno. Il meccanismo è semplice, immediato e completamente automatico. L’avviso non interferisce con le normali videochiamate tra amici e familiari, ma diventa un filtro essenziale quando si interagisce con numeri sconosciuti.