Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid: prestazioni, stile e innovazione

Hyundai rinnova il modello SANTA FE Plug-in Hybrid in vista del 2026, con un aggiornamento che punta a sottolineare i suoi punti di forza senza snaturarne il carattere. Il SUV, già apprezzato per spazio, comfort e qualità dei dettagli, otterrà un design più performante, nuove dotazioni tecnologiche e ulteriori possibilità di personalizzazione, mantenendo invariato il listino prezzi. Una scelta che rende la gamma ancora più competitiva in un mercato dove il rapporto tra valore, efficienza e tecnologia è ormai decisivo.

Il cuore del rinnovamento è il nuovo sistema ibrido ricaricabile, che compie un salto importante in termini di prestazioni. La potenza totale arriva ora a 288 CV, contro i 253 del modello precedente. Il propulsore combina il 1.6 T-GDi con un motore elettrico e un cambio automatico a sei rapporti, il tutto abbinato di serie alla trazione integrale 4WD. Il risultato è una guida più pronta, fluida e silenziosa, con la possibilità di sfruttare la modalità elettrica nei tragitti quotidiani mantenendo consumi contenuti.

Hyundai si prepara a tutte le ultime novità che riguardano il prossimo modello Santa FE con sistema ibrido

Oltre al miglioramento meccanico, il MY26 introduce funzioni digitali pensate per rendere l’esperienza d’uso più pratica e moderna. Debutta infatti la Digital Key 2.0, integrata nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy: grazie alla tecnologia NFC è possibile utilizzare smartphone e smartwatch come chiavi dell’auto. Non ci sarà più bisogno della chiave tradizionale. Questa novità introduce anche la possibilità di condividere le chiavi con altri utenti. Una comodità che anticipa il modo in cui vivremo l’auto nei prossimi anni.

All’interno arrivano nuove combinazioni cromatiche in pelle Nappa, ora disponibili anche nelle eleganti tonalità Pecan Brown e Forest Green oltre alla classica Black Ink. Un aggiornamento che dà un tocco più premium all’abitacolo, già apprezzato per qualità percepita e spazio a bordo.

La gamma resta suddivisa nei due allestimenti Business e XClass, entrambi offerti con 5 o 7 posti. La versione Business parte da 55.800 euro e propone una dotazione già molto ricca, con doppio schermo da 12,3”, connettività completa, servizi OTA, sistemi di sicurezza avanzati e comfort per tutta la famiglia. L’allestimento XClass, da 60.550 euro, aggiunge elementi di livello superiore come i sedili ventilati, i cerchi da 20”, ulteriori ADAS evoluti e finiture più raffinate.

Il nuovo modello non rivoluziona la formula SANTA FE, ma la perfeziona: più potente, più intelligente e più personalizzabile, tutto senza aumentare il prezzo. Una scelta che conferma la direzione di Hyundai verso una mobilità sofisticata, accessibile e adatta alle esigenze reali di chi guida un’auto ogni giorno.