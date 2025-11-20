NIO, il crollo della batteria semi-solida da 150 kWh

NIO aveva investito molte risorse nello sviluppo della batteria semi-solida da 150kWh, presentata come il passo avanti verso autonomie superiori ai 1.000km. Il progetto era stato annunciato diversi anni fa e aveva affrontato continue difficoltà prima di arrivare alla produzione nel 2024. L’azienda aveva promosso questa innovazione con grande entusiasmo, sottolineando la capacità dell’accumulatore di mantenere prestazioni costanti anche in condizioni di traffico reale. Era stato lo stesso CEO William Li a mettersi alla guida dei modelli equipaggiati con il nuovo pacco batterie, per dimostrare che il traguardo dei 1.000 chilometri non era soltanto una promessa da marketing.

NIO: costi troppo alti e una rete di swap che cambia le abitudini

Nonostante le prove e una comunicazione molto intensa, il mercato ha risposto in modo inatteso. Le richieste sono rimaste minime e la produzione si è fermata dopo poche centinaia di unità. L’azienda ha constatato che quasi nessun cliente era disposto ad aggiornare temporaneamente il proprio veicolo passando dalla batteria standard da 75 o 100kWh alla nuova versione da 150kWh tramite le stazioni di battery swap. Per questo NIO ha concluso che la soluzione, pur tecnologicamente valida, non aveva senso né dal punto di vista aziendale né dal punto di vista dell’esperienza d’uso. Il risultato è stato un inevitabile stop.

Le ragioni di questo flop sono molteplici e tutte legate alle abitudini degli utenti. Il pacco batterie da 150kWh è molto costoso e richiede un abbonamento più alto rispetto alle versioni più piccole. Per molti automobilisti la spesa aggiuntiva non porta benefici concreti. A questo si aggiunge la rapidissima crescita della rete di battery swap in Cina, che oggi conta oltre 3.500 stazioni. Una diffusione così ampia ha reso superfluo puntare su autonomie molto elevate, perché i conducenti possono sostituire la batteria in pochi minuti senza preoccuparsi di percorrere lunghi tratti con una sola carica.

Secondo William Li, i dati interni mostrano come la preferenza dei clienti si sia spostata sempre più verso le batterie da 75 kWh, più economiche e già sufficienti per gli spostamenti quotidiani. L’arrivo della batteria semi-solida, pensata per soddisfare un bisogno percepito come urgente anni fa, non ha più trovato spazio in un contesto ormai molto diverso. L’infrastruttura ha cambiato il modo di usare l’auto elettrica in Cina, rendendo la ricerca di autonomie estreme meno rilevante e più costosa. Per NIO questa decisione non rappresenta un passo indietro, ma un adattamento alle esigenze reali del mercato.