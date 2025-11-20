WhatsApp introduce nuovi strumenti per gestire le notifiche dei canali

WhatsApp sta ampliando le funzioni pensate per chi gestisce un canale, portando nella beta per iOS un nuovo pannello dedicato alle notifiche. Dopo avere introdotto un sistema di analytics completo, ora la piattaforma sperimenta un’area che permette agli amministratori di controllare con maggiore precisione il flusso di avvisi. La novità è stata individuata da WABetaInfo nella versione 25.34.10.71 di TestFlight e consente di distinguere due diverse categorie di notifiche. Vi sono quelle legate alle attività dei follower e quelle relative all’azione degli amministratori.

In questa sezione è possibile attivare o disattivare singoli avvisi e personalizzare il tono delle notifiche, adattando la gestione alle abitudini e alle dimensioni del canale. Il nuovo pannello nasce con l’obiettivo di rendere più semplice il monitoraggio delle interazioni, evitando agli amministratori di controllare manualmente ogni movimento. Le notifiche dei follower informano infatti quando un nuovo utente inizia a seguire il canale o quando un aggiornamento riceve una serie di reazioni, fornendo segnali utili per capire quali post generano maggiore coinvolgimento.

Novità WhatsApp: notifiche intelligenti e strumenti pensati per i canali più complessi

La seconda categoria di notifiche riguarda invece l’attività degli amministratori. Gli avvisi segnalano quando un membro del team pubblica un aggiornamento o quando interagisce con un post già presente nel canale. Tale sistema si rivela utile soprattutto per i canali gestiti da più persone, perché permette di mantenere un coordinamento costante e di tenere traccia dei contributi di ciascun admin senza dover controllare la cronologia delle pubblicazioni.

WhatsApp applica anche una logica di invio intelligente pensata per evitare un eccesso di notifiche nei canali più grandi. Quando il numero dei follower è molto elevato, la piattaforma non invia un avviso per ogni singola reazione, ma si concentra su soglie più rilevanti come 20, 50 o 100 reazioni consecutive. Tale soluzione permette di non sovraccaricare gli amministratori e allo stesso tempo di mantenere alta l’attenzione sugli indicatori davvero importanti.

Le nuove funzioni restano accessibili solo ai proprietari del canale e ai co-amministratori, mentre gli utenti che seguono il canale continueranno a ricevere esclusivamente notifiche sulla pubblicazione dei nuovi aggiornamenti. Tutti gli avvisi potranno comunque essere disattivati manualmente dalla schermata delle informazioni del canale.