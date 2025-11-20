Walker S2 tra hype e realtà: cosa c’è dietro il video virale

Da qualche giorno il web è in fibrillazione per un video che ha fatto il giro del mondo: centinaia di robot umanoidi cinesi marcianti in perfetta sincronia, pronti a invadere le fabbriche. A pubblicarlo è stata UBTECH, azienda di Shenzhen specializzata in robot industriali, e l’effetto è stato quello di un annuncio catastrofico e futuristico, con titoli a effetto sul “nuovo esercito della manifattura intelligente”. La realtà, però, appare un po’ più sfumata di quanto il marketing voglia far credere.

Marketing spettacolare e ingegneria avanzata: il vero Walker S2

Il protagonista è il Walker S2, il nuovo robot umanoide industriale di UBTECH. Il video mostra centinaia di esemplari che si muovono come un corpo unico verso container pronti alla spedizione, e non sorprende che molti spettatori abbiano pensato a un assalto robotico imminente.

Analizzando attentamente le immagini, però, emergono dettagli che tradiscono la spettacolarità artificiale: ombre poco realistiche, movimenti troppo sincronizzati rispetto a ciò che le tecnologie attuali consentono, e la scena finale dei robot che entrano in piedi nei container senza alcun imballaggio reale. È evidente che la clip funziona più come spot pubblicitario che come dimostrazione operativa su larga scala.

Al di là del video, il Walker S2 è comunque un robot impressionante. È progettato per lavorare senza sosta, sette giorni su sette, e può sostituire autonomamente la batteria scarica in modalità hot-swap, un’operazione che avviene in meno di tre minuti grazie a un sistema di doppia batteria e bracci coordinati.

Con 52 gradi di libertà, mani di quarta generazione e una percezione visiva stereo binoculare, può gestire carichi fino a 15 kg per braccio e svolgere compiti complessi in settori come assemblaggio automobilistico, produzione elettronica e logistica.

UBTECH mostra un “esercito robotico”, ma i numeri parlano chiaro

La tecnologia è sicuramente avanzata e rappresenta un passo significativo nel campo dei robot umanoidi industriali, posizionando UBTECH in una nicchia di mercato molto competitiva, accanto a progetti come Optimus di Tesla.

Il punto più delicato riguarda però i numeri reali. UBTECH ha parlato di aver iniziato la produzione di massa, ma in pratica si tratta di alcune migliaia di unità destinate a settori specifici. Considerando i costi stimati tra 68.000 e 100.000 dollari a robot, gli ordini confermati fino a oggi coprirebbero circa 2.200 esemplari, ben lontani dall’idea di un esercito pronto a invadere le fabbriche.

L’interpretazione più realistica è che la produzione sia appena partita, in quantità limitata, e destinata a testare il mercato industriale più che a scatenare un’ondata robotica globale.

Insomma, il video di UBTECH fa un effetto spettacolare e dimostra quanto il marketing possa giocare con le percezioni, ma la realtà è che il Walker S2 è un progetto serio, avanzato e promettente, ancora lontano dall’idea di un esercito di robot pronto a prendere il controllo delle catene di montaggio. È un futuro interessante, sì, ma per ora più realistico e graduale di quanto la clip virale voglia farci credere.