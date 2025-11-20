Honor GT 2 Pro, emergono le presunte specifiche

È passato ormai quasi un anno dalla presentazione ufficiale dell’ultimo Honor GT 2 e quanto pare è quasi arrivato il momento del suo successore. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor GT 2 Pro. Quest’ultimo dovrebbe essere infatti annunciato ormai a breve. In attesa del suo arrivo, possiamo comunque farci un’idea di cosa aspettarci. Il noto leaker del settore Digital Chat Station, in particolare, ha da poco rivelato le sue presunte specifiche tecniche.

Honor GT 2 Pro, il leaker Digital Chat Station rivela le sue presunte specifiche

In queste ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di casa Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor GT 2 Pro. Quest’ultimo, secondo quanto rivelato dal leaker, potrà vantare la presenza di una batteria davvero mostruosa. Si parla infatti di una capienza pari ad addirittura 8500 mah.

L’autonomia non dovrebbe essere però il suo unico punto di forza. Sempre secondo il leaker, il nuovo device vanterà anche la presenza di un eccellente display. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di un pannello con tecnologia OLED di tipo LTPS con una diagonale pari a 6.83 pollici con una risoluzione pari a 1.5K. Quasi certamente ci sarà anche una elevata frequenza di aggiornamento, ma il leaker non ha rivelato nulla al riguardo.

Oltre a questo, è stato poi rivelato qualche dettaglio sul comparto fotografico. Quest’ultimo dovrebbe infatti includere un sensore fotografico principale da 50 MP e un piccolo sensore teleobiettivo. All’appello, sembra che non mancheranno poi un sensore biometrico ultrasonico al di sotto dello schermo e un frame in metallo. Dal punto di vista prestazionale, invece, ci si aspetta la presenza di uno dei processori top di gamma più potenti in assoluto. Si tratta dell’inedito soc Snapdragon 8 Elite Gen 5, che dovrebbe essere annunciato il prossimo mese, ovvero a dicembre 2025.