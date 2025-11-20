Huawei MatePad Edge, il nuovo convertibile fa parlare di sé

Huawei sta cambiando approccio per i propri dispositivi di nuova generazione. L’azienda cinese vuole stupire il mercato presentando device dotati di un quantitativo di memoria RAM esagerato. Dopo la conferma che Mate 80 RS e Mate X7 potranno contare su 20 GB di RAM ecco arrivare nuove indiscrezioni sul futuro MatePad Edge.

Questo dispositivo si configura come un tablet 2-in-1 e le informazioni trapelate lasciano intendere che sarà dotato di 24 GB di RAM. Il device è stato mostrato proprio in queste ore, confermando il design e le funzionalità ma le specifiche hardware sono ancora avvolte dal mistero.

Le uniche certezze sono lo schermo OLED da 14.2 pollici, una scelta tale da renderlo un vero e proprio PC votato alla portabilità. Grazie a DCS possiamo scoprire maggiori dettagli sulla dotazione tecnica del convertibile.

Iniziano a trapelare le prime informazioni sul MatePad Edge, il tablet di Huawei in grado di diventare un PC

Secondo il leaker, il MatePad Edge nella sua configurazione top di gamma potrà contare su 1 TB di memoria di archiviazione e su 24 GB di memoria RAM. Il sistema sarà spinto dal System-on-Chip Kirin serie 9 che potrà raggiungere le prestazioni di livello PC.

Questa vocazione è confermata dalla ventola per il raffreddamento attivo in grado di mantenere le temperature sempre sotto controllo. La produttività in mobilità è un tema centrale tanto che la tastiera del MatePad Edge avrà alcune specifiche uniche.

La tastiera supporterà l’inclinazione multi-angolo per agevolare il posizionamento e i tasti saranno dotati di una corsa di 1,8 mm. Non mancherà un trackpad Free Touch sensibile alla pressione oltre alla possibilità di utilizzare il touchscreen per selezionare gli elementi a schermo.

Lato software, Huawei ha introdotto un sistema intelligente per consentire al MatePad Edge di riconoscere l’utilizzo e passare dalla modalità PC a quella tablet. La nuova versione di HarmonyOS sarà lanciata proprio con il tablet 2-in-1 e il debutto del device è atteso per il 25 novembre, giorno della presentazione dellaserie Mate 80.