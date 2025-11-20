Google attiva la registrazione delle chiamate sui Pixel: ecco come funziona

Google avvia la distribuzione globale della registrazione delle chiamate sui Pixel, una funzione richiesta da tempo e promessa a partire da Pixel 6. L’opzione è finalmente stabile e disponibile sui modelli compatibili, ma per visualizzarla è necessario installare l’ultima versione dell’app Telefono di Google insieme al Pixel Drop di novembre. In molti casi, infatti, l’aggiornamento dell’app non è risultato sufficiente senza il relativo update di sistema.

La funzione viene attivata sui dispositivi che non dispongono di AI Call Notes, caratteristica esclusiva delle serie più recenti. Su modelli come Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold la comparsa dell’opzione è avvenuta con l’aggiornamento dell’app, mentre su Pixel 6 Pro è stata confermata anche tramite build beta. L’arrivo della funzione risulta dunque legato a un mix di app aggiornata e versione di sistema compatibile.

Opzioni di registrazione manuale e automatica

Per abilitare la registrazione occorre aprire l’app Telefono, entrare nelle Impostazioni, selezionare la voce Assistenza chiamata e accedere al menu Registrazione chiamata. Da qui è possibile configurare diverse preferenze:

richiesta di conferma prima di registrare;

avvio automatico per numeri non presenti in rubrica;

selezione dei contatti autorizzati alla registrazione;

gestione della conservazione con eliminazione dopo 7, 14 o 30 giorni, oppure conservazione illimitata.

In caso di registrazione manuale, la funzione si avvia tramite il pulsante Call Assist durante la chiamata, con possibilità di interromperla dallo stesso menu. La modalità automatica invece parte senza interazione aggiuntiva. In entrambi i casi è presente un conto alla rovescia iniziale e un messaggio o segnale acustico che informa l’interlocutore dell’attivazione, così da rispettare le normative locali sulla trasparenza.

Funzionamento sui dispositivi non Pixel

Sui telefoni Android non Pixel l’interfaccia è ancora più diretta: durante la chiamata compaiono i pulsanti Record e Stop Recording, accessibili nella schermata in corso. Un sistema più semplice, ma dipendente dal supporto fornito dal produttore e dalle restrizioni regionali.

Il rollout proseguirà nei prossimi giorni, con attivazione progressiva a seconda del modello e della regione.