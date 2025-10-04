Pixel, arriva la registrazione chiamate insieme ad altre funzioni

Dopo mesi di richieste da parte degli utenti, Google ha confermato una delle funzioni più attese. La registrazione delle chiamate sarà presto disponibile sui dispositivi Pixel. In tutti i Paesi dove lo smartphone è ufficialmente supportato. La novità sarà distribuita progressivamente entro la fine del 2025. A partire dai modelli Pixel 6.

Si tratta di un’aggiunta che va a colmare una lacuna storica nell’app Telefono di Google. Già ricca di funzioni avanzate. Sebbene i dispositivi più recenti, come Pixel 10, offrano già soluzioni sofisticate come Call Notes, anche i modelli meno recenti beneficeranno di questo aggiornamento. La registrazione sarà accompagnata da un avviso automatico. Pensato per rispettare la privacy dell’interlocutore. In linea quindi con le normative di trasparenza oggi richieste dalle comunicazioni digitali.

Call Screen, truffe, traduzioni: l’ecosistema Pixel guarda al mondo

Oltre alla registrazione, Google ha presentato un pacchetto di novità che amplia su scala mondiale alcune funzionalità finora esclusive degli Stati Uniti. La rilevazione automatica delle truffe telefoniche, già disponibile negli USA, verrà estesa ad Australia, Canada, Regno Unito, India e Irlanda. In parallelo, le Call Notes – che consentono di creare un riepilogo testuale da una telefonata – saranno testate in beta nei medesimi Paesi. Con l’India che riceverà anche una versione manuale di Call Screen. Che sarà dotata di supporto per inglese e hindi.

Un altro passo importante riguarda Android Auto. Presto sarà possibile gestire direttamente Call Screen dall’auto, mentre in un secondo momento anche Call Notes diventerà accessibile in mobilità. Google ha inoltre annunciato lo sviluppo di una funzione di traduzione vocale in tempo reale. Progettata per facilitare le conversazioni tra persone che parlano lingue diverse. Abbattendo così una delle principali barriere della comunicazione.

Sul piano estetico e dell’usabilità, l’app Telefono continua ad evolversi con l’interfaccia Material 3 Expressive. Pensata per essere più fluida, colorata e intuitiva. Le nuove schermate includono un carosello dei contatti preferiti, gesti rapidi per rispondere o rifiutare chiamate e una lista delle chiamate recenti semplificata. L’obiettivo è chiaro. Rendere la gestione delle chiamate sempre più fluida e intelligente, sia a casa che in movimento.