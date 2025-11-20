Google Play ora mostra subito dove vedere film e serie in streaming

Google aggiorna il Play Store con una funzione pensata per semplificare la ricerca di film e serie, riportando centralità a una sezione che negli ultimi anni aveva perso peso dopo lo spostamento dei contenuti multimediali verso app dedicate. L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari per capire su quale piattaforma sia disponibile un titolo, senza aprire ogni servizio di streaming o affidarsi a strumenti esterni.

La novità appare direttamente nei risultati di ricerca: digitando il nome di un film o di una serie, oltre ai consueti rimandi alle app installate, compare la scheda Dove guardare, che elenca i servizi in cui il contenuto risulta disponibile. Nell’esempio condiviso da Google, cercando The Last of Us vengono mostrati HBO Max, YouTube TV e Prime Video, con la possibilità di installare rapidamente le app mancanti tramite un pulsante dedicato. Una soluzione che punta a rendere il Play Store nuovamente centrale, pur non gestendo più l’acquisto o il noleggio dei contenuti.

Limiti, punti di forza e rollout graduale

L’impostazione ricorda strumenti come JustWatch, molto popolari tra chi utilizza più servizi contemporaneamente. L’implementazione di Google, però, rimane più essenziale: non distingue tra piattaforme a cui si è già iscritti e quelle non attivate, e non fornisce dettagli su qualità video, costi aggiuntivi o disponibilità temporanee. Un altro aspetto da considerare è che la scheda non segnala se il contenuto è incluso nell’abbonamento base o richiede pacchetti supplementari.

Nonostante questi limiti, la funzione rappresenta una scorciatoia utile per individuare rapidamente le alternative legali disponibili per la visione di un titolo. Allo stesso tempo restituisce rilevanza alla sezione Ricerca del Play Store, che aveva perso un ruolo centrale dopo l’abbandono della gestione diretta di film, serie e libri.

Il rollout della funzione è già iniziato e seguirà una distribuzione graduale. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa della nuova scheda, ma saranno necessari ancora alcuni giorni prima che raggiunga tutti i dispositivi e tutte le regioni.