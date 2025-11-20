Amazon Black Friday: offerta SHOCK sul monitor da gaming ASUS ROG OLED

La promozione più interessante di questi primi giorni di Amazon Black Friday è collegata direttamente a un monitor ASUS ROG Strix OLED, prodotto eccellente in termini di materiali di costurzione, ma sopratutto di qualità di riproduzione. Finalmente la spesa da sostenere per il suo acquisto risulta essere fortemente ridotta rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

Il codice modello XG27AQDMG sta ad indicare un dispositivo che è dotato di un display da 27 pollici di diagonale (precisamente 26,5 pollici), con tecnologia WOLED e rivestimento lucido, per raggiungere una risoluzione massima di 1440p e soprattutto un refresh rate a 240Hz. Il tempo di risposta di soli 0,03 ms denota la sua anima da gaming, oltretutto supporta G-SYNC e una ampissima copertura della gamma cromatica, raggiungendo anche il 99% della DCI-P3.

Il design è iconico, anche se non discosta in modo eccessivo dagli standard, con linee leggermente spigolose e non troppo dolci, senza però integrare LED RGB o quant’altro. Proprio per questo motivo è un prodotto che tutti gli utenti possono facilmente pensare di utilizzare anche in un ufficio, e non solo per il gaming.

Amazon Black Friday: ecco la promozione migliore

Una spesa così bassa difficilmente ci saremmo aspettati di vederla, difatti il consumatore non dovrà più spendere 799 euro previsti in origine di listino, ma si ritrova a poter sostenere un investimento finale corrispondente di 479 euro, con un risparmio importante di 330 euro sul listino. Ordinatelo subito collegandovi qui.

La promozione attivata su Amazon è valida, come tutte le altre, fino alle 23:59 del 1 Dicembre 2025, ma ricordiamo che le scorte sono limitate, di conseguenza potrebbero terminare anzitempo. Il consiglio che vi diamo è di procedere il prima possibile all’acquisto dei prodotti da voi desiderati, così da essere sicuri di non restarne tagliati fuori.