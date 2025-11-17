Qualcomm testa Android 16 su PC: il progetto dei computer Android prende forma

Google sembra pronta a ridefinire il futuro del proprio ecosistema operativo. Dopo anni in cui Chrome OS ha rappresentato il tentativo di portare Android nel mondo dei computer, la società di Mountain View ha avviato un processo di unificazione tra Chrome OS e Android. L’obiettivo è creare una piattaforma comune, più flessibile e ottimizzata, capace di competere direttamente con macOS e con l’ecosistema integrato di Apple.

La transizione non sarà immediata, ma i segnali di cambiamento iniziano già a essere tangibili. Secondo quanto riportato dal leaker Jukanlosreve, considerato una fonte affidabile nel panorama tech, Qualcomm starebbe testando Android 16 sui chip Snapdragon X, nati per i portatili Windows ARM. Un’indicazione chiara che il sistema operativo di Google potrebbe presto espandersi dai dispositivi mobili ai computer veri e propri.

Test su Snapdragon X e adattamento di Android 16

La prova più concreta arriva da alcuni riferimenti nel codice sorgente interno di Qualcomm, dove compaiono menzioni al nome in codice “Purwa” – legato alla famiglia Snapdragon X – e a moduli tipici di Android, come fotocamera, Bluetooth, audio e computer vision. Si tratterebbe di una fase di sperimentazione mirata a verificare la compatibilità del sistema operativo con architetture e funzioni proprie di un ambiente desktop.

L’idea non è quella di sostituire Windows nel breve periodo, ma piuttosto di valutare nuove possibilità di integrazione, magari attraverso dispositivi ibridi 2-in-1, simili ai Surface Pro di Microsoft, che potrebbero fungere da banco di prova per una versione di Android ottimizzata per schermi più grandi e interfacce desktop.

Una sfida ancora aperta per Google

Il progetto, se confermato, rappresenterebbe un passo strategico per Google e Qualcomm, ma anche una sfida complessa. Android non ha mai trovato un’interfaccia realmente efficace per l’uso da computer, e l’esperienza desktop resta uno dei punti più deboli del sistema. Per competere in modo credibile con Apple e Microsoft, servirà una rivisitazione profonda dell’interfaccia, capace di bilanciare semplicità e produttività.

Parallelamente, Qualcomm continua a sviluppare la seconda generazione di Snapdragon X, e il connubio con Android potrebbe aprire un nuovo segmento di mercato: quello dei PC leggeri e sempre connessi, pensati per sfruttare l’efficienza energetica dei chip ARM e le potenzialità dell’intelligenza artificiale integrata.