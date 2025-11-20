Asus: arriva Android 16 su Zenfone 12 Ultra e Rog Phone 9

A quanto pare in casa Asus è arrivato il periodo degli aggiornamenti invernali, nello specifico Asus ha deciso di aggiornare all’ultima versione stabile di Android 16 due dispositivi da sempre molto amati da tutta la community, stiamo parlando di Asus Zenfone 2 Ultra e ROG Phone 9, due dispositivi decisamente in la con gli anni, ma che in quanto caratterizzati da specifiche tecniche votate per di più alle alte prestazioni e al gaming sono in grado di eseguire tranquillamente i semplici in quanto l’hardware abbonda in termini di prestazioni.

Nello specifico l’aggiornamento, attualmente in fase di rilascio graduale, pesa all’incirca 1 GB e porta il firmware degli smartphone alla versione 36.0810.1810.43, quest’ultima nello specifico non offre un change log particolarmente generoso, ma sottolinea che si tratta di un aggiornamento che va a modificare alcune caratteristiche di sistema, soprattutto per quanto riguarda il design dei vari menu e la possibilità di sfruttare la gesture indietro in vari modi.

Android 16 ma non cambia molto

Nello specifico, l’aggiornamento in questione dunque introduce Android 16 per i due dispositivi senza però andare a stravolgere in modo importante il design dell’interfaccia grafica che comunque rimane quella proprietaria di Asus, ovviamente all’interno dei vari menu compare tutto il nuovo design caratteristico di Android 16 che ricordiamo prende il nome di Material 3 Expressive, ovviamente tra i due dispositivi sono comunque presenti piccole differenze correlate per l’appunto alla loro linea diversa di appartenenza.

Nello specifico, la lista di cambiamenti è più corposa per quanto riguarda il modello ROG dal momento che include la risoluzione di alcuni problemi tra cui la scomparsa occasionale dell’audio durante le telefonate via Bluetooth, a cui dobbiamo aggiungere l’introduzione di una nuova funzionalità correlata al tasto di accensione che se premuto per un tempo prolungato permette di accedere all’assistente virtuale integrato con il dispositivo, ricordiamo in ultimo che Samsung suggerisce di effettuare un backup prima di procedere all’aggiornamento di sistema dei due dispositivi.