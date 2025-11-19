Asus ROG lancia la collezione dedicata a Hatsune Miku per i più appassionati

ASUS ROG amplia la collaborazione con Hatsune Miku presentando una collezione esclusiva di componenti e periferiche progettate per creare un’intera postazione ispirata alla pop star virtuale. Dopo il debutto delle periferiche dedicate annunciate in primavera, l’azienda introduce ora una linea molto più ampia che comprende schede madri, schede video, monitor, case e alimentatori.

Questa edizione limitata punta a unire tecnologie avanzate e passione. Il design alterna toni neri e bianchi con accenti turchesi e rosa, creando un contrasto che riflette perfettamente lo stile dell’idol giapponese.

Una linea Asus completa per creare setup personalizzati e orientati alle prestazioni

La scheda madre dedicata, ad esempio, integra immagini di Miku sulla placca posteriore e propone particolari personalizzabili con illuminazione RGB. Allo stesso tempo include funzioni avanzate come l’AI Cache Boost, che ottimizza la gestione della cache per aumentare le prestazioni dei processori compatibili. Anche il dissipatore AIO segue questo approccio con uno schermo AMOLED curvo e animazioni dedicate. Invece, la scheda video presenta illustrazioni in stile anime combinate con un sistema di raffreddamento potenziato.

Il case studiato per questa collezione mostra un’ampia illustrazione di Miku e utilizza soluzioni pensate per creare build scenografiche. L’alimentatore riprende la combinazione di colori della collezione e abbina estetica e certificazione energetica Platinum. Il monitor dedicato utilizza un pannello QHD da 27 pollici e adotta un design più sobrio, impreziosito solo da dettagli ispirati alla cantante virtuale. Anche l’enclosure per SSD offre uno stile riconoscibile unito alla praticità del montaggio senza attrezzi. La collezione comprende infine nuove periferiche TUF Gaming che riprendono l’identità grafica dell’idol con linee cibernetiche e finiture nei colori tradizionali di Miku.

L’obiettivo della collaborazione? Consentire ai giocatori di creare una postazione coordinata, ricca di personalità ma anche efficace durante l’uso quotidiano o nelle sessioni di gioco. I prodotti sono disponibili in edizione limitata e possono essere acquistati presso gli ASUS Gold Store o rivenditori specializzati aderenti al programma Powered by ASUS.