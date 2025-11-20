DAZN: Fiorentina-Juventus in chiaro, il big match è GRATIS per tutti

DAZN rende disponibile Fiorentina-Juventus senza abbonamento, all’interno del pacchetto “Try and Buy”, che permette di trasmettere fino a cinque partite in chiaro durante la stagione. La piattaforma continua così a proporre l’intero programma di dieci incontri per ogni giornata di campionato, con sette sfide in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. In questo contesto, la gara tra viola e bianconeri rientra tra gli appuntamenti accessibili liberamente, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di seguire uno dei match più attesi.

Per accedere alla visione è sufficiente creare un account gratuito, inserendo email, nome e cognome, senza alcuna richiesta di metodo di pagamento. Si tratta di una procedura pensata per agevolare l’ingresso degli utenti occasionali, mantenendo attiva la stessa infrastruttura utilizzata per gli abbonamenti standard. Chi possiede già un profilo attivo o un abbonamento passato può utilizzare normalmente le proprie credenziali, con la partita inclusa nel catalogo del piano di riferimento.

Registrazione consigliata e limiti tecnici

DAZN suggerisce di completare la registrazione con un certo anticipo e di aggiornare l’applicazione, così da ridurre il rischio di congestioni nella fase di accesso. La piattaforma ha fissato un tetto di circa 2 milioni di utenti contemporanei per la visione gratuita, una soglia pensata per mantenere stabile la qualità dello streaming. Per questo motivo vengono raccomandati accesso anticipato, app aggiornata e sincronizzazione prima del fischio d’inizio.

La partita sarà visibile direttamente dal catalogo, senza passaggi aggiuntivi per gli utenti già autenticati. Le modalità di trasmissione restano identiche a quelle previste per gli eventi riservati agli abbonati, con gli stessi livelli di qualità e la stessa infrastruttura di distribuzione del segnale.

Telecronaca e programma pre-partita

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e gli aggiornamenti da bordocampo curati da Tommaso Turci. L’avvicinamento al match prenderà il via alle 17:00 con “Vamos! – Il Sabato della Serie A”, il contenitore dedicato al weekend calcistico. Alla conduzione ci saranno Marco Russo e Barbara Cirillo, affiancati da Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, pronti ad analizzare temi, statistiche e dinamiche che precedono l’incontro.