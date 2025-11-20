iPhone pieghevole: stabilito l’assetto per il nuovo display

La corsa ai dispositivi pieghevoli sta attraversando una fase chiave con le grandi aziende continuano a cercare soluzioni tecniche capaci di affermarsi come standard. È in tale contesto che emergono nuove indicazioni riguardo il primo iPhone pieghevole di Apple. Un dispositivo di cui non è stata annunciata l’esistenza, ma su cui circolano dettagli sempre più precisi. Le informazioni che filtrano delineano un quadro avanzato. A tal proposito, si parla di un display ormai definito nei suoi aspetti principali. Secondo recenti indiscrezioni, il pannello destinato al dispositivo sarebbe stato completato e rappresenterebbe uno dei progetti più complessi dall’azienda. L’obiettivo sarebbe ottenere un effetto senza piega. Nel dettaglio, Samsung risulterebbe al momento l’unico partner incaricato della fornitura dei pannelli OLED, previsti in due varianti. Uno interno da 7,74 pollici e uno esterno da 5,49 pollici. Si tratta comunque di misure che potrebbero cambiare durante la definizione dei processi produttivi finali.

iPhone pieghevole: ecco i dettagli emersi finora sul display

Un altro nodo cruciale riguarda il sistema di apertura. La cerniera, da sempre il componente più delicato nei pieghevoli, sarebbe stata riprogettata fino a superare i principali ostacoli emersi. Il nuovo meccanismo farebbe uso di una lega metallica liquida, scelta che avrebbe permesso di migliorare la resistenza alle sollecitazioni ripetute e di abbassare il costo del componente. Collocato tra 70 e 80 dollari. Nonostante tali progressi, la cerniera non avrebbe ancora ottenuto l’approvazione definitiva per essere integrata nella linea produttiva. Un segnale di cautela che indica la volontà di completare ulteriori verifiche prima dell’avvio della produzione su larga scala.

Una prudenza simile caratterizzerebbe anche la questione della batteria. Non sarebbe ancora stato individuato un fornitore stabile e i prototipi testati finora avrebbero utilizzato celle comprese tra 5.400mAh e 5.800mAh. Il quadro che emerge è quello di un prodotto che avanza verso la sua forma definitiva, ma che richiede ancora decisioni chiave sui componenti più sensibili. Il risultato finale potrebbe incidere non solo sull’ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli, ma anche sulle strategie di tutto il settore.