Honor Robot Phone torna a mostrarsi: il concept con braccio meccanico si avvicina

Il Robot Phone di Honor torna protagonista grazie a una nuova presentazione durante l’Honor User Carnival in Cina. A un mese dal debutto come concept, il dispositivo non è più un semplice esercizio di stile: l’azienda aveva già promesso un lancio ufficiale al MWC 2026, ma ha voluto offrire un’altra anticipazione, segno che il progetto sta procedendo con determinazione. L’attenzione resta ovviamente sulla fotocamera gimbal integrata in un braccio meccanico, un elemento capace di estendersi e muoversi autonomamente in base a ciò che il dispositivo “vede”.

Dai modelli esposti emerge la disponibilità di più colorazioni e finiture, ma è il sistema robotico a distinguere davvero questo smartphone dagli altri. Quando la fotocamera è completamente incassata, lo smartphone mantiene una linea pulita; quando invece si estende, diventa un modulo mobile in grado di interagire con l’ambiente circostante. Honor prevede di integrare numerose funzioni basate sull’intelligenza artificiale, utili per gestire e animare il movimento del braccio.

Colori, materiali e un design che richiama linee note

Le varianti mostrate includono modelli neri, bianchi e oro, con finiture in similpelle o vetro a seconda della colorazione. Il telaio in alluminio e la finestra in vetro sotto l’isola della fotocamera ricordano in parte linee estetiche già viste su dispositivi come l’iPhone 17 Pro, anche se l’elemento robotico rende l’intero design unico nel panorama mobile. La parte posteriore mantiene una struttura pulita, ma l’isola fotografica appare più “tecnica”, progettata per ospitare il meccanismo gimbal.

Il CEO di Honor ha accolto il progetto come una vera innovazione, sottolineando che un’azienda tecnologica perde vitalità senza progresso. Ha definito il Robot Phone come l’inizio di un nuovo capitolo per la telefonia mobile, lasciando intuire sviluppi futuri che andranno oltre la semplice sperimentazione.

MWC 2026 sarà il momento decisivo

Honor ha confermato appena una settimana fa che il Robot Phone arriverà sul mercato entro la fine del prossimo anno. Il Mobile World Congress, in programma dal 2 al 5 marzo 2026, sarà probabilmente il punto di svolta per scoprire la scheda tecnica completa, le funzionalità AI e le capacità del braccio meccanico nel contesto reale. Le anteprime lasciate intravedere finora indicano un progetto ambizioso, destinato a catturare molta attenzione nei prossimi mesi.