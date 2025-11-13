WhatsApp permetterà di usare lo stesso username di Instagram e Facebook

WhatsApp è sempre al centro di notizie che parlano delle novità che la piattaforma più famosa per la messaggistica cerca sempre di introdurre. La piattaforma di Meta sta vivendo un momento molto importante, poiché sta integrando numerose funzioni, atte a migliorare sia il funzionamento della piattaforma, sia la privacy e la sicurezza degli utenti.

In particolare, una delle funzioni che dovrebbe sbarcare a breve su WhatsApp, è quella richiesta da tanto tempo dagli utenti, ovvero l’inserimento e l’utilizzo degli username. Utilizzare gli username al posto del numero di telefono non è una novità assoluta per il mercato, ma lo è per WhatsApp, che finalmente migliorerà la privacy degli utenti.

WhatsApp prepara gli username

L’era in cui per contattare qualcuno su WhatsApp si doveva obbligatoriamente conoscere il numero di telefono sta finalmente per terminare. Spesso fornire il proprio numero rappresenta infatti un pericolo per la privacy, e non solo.

Ecco perché WhatsApp ha deciso di creare un username personalizzato per ciascun utente, da poter condividere per entrare in contatto sulle chat singole e sui gruppi, senza più l’obbligo di condividere il numero. La funzione non è ancora giunta su WhatsApp, ma secondo le informazioni che sono trapelate, WhatsApp permetterà agli utenti di prenotare il proprio username, che deve essere unico e non ripetibile.

Le novità non sono terminate qui, perché a quanto pare, la piattaforma permetterà di utilizzare su WhatsApp lo stesso username già utilizzato su Instagram e su Facebook. In pratica, si potrà unificare la propria identità sulle tre applicazioni principali di Meta, e si intende utilizzare sempre lo stesso username, si potrà prenotare in anticipo rispetto al lancio globale della funzione.

Si tratta di un passo in avanti davvero importante per la privacy di tutti gli utenti, che soprattutto nei gruppi molto numerosi non dovranno più aver paura di condividere le proprie informazioni personali, come il numero di telefono.