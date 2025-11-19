WhatsApp: la nuova truffa arrivata in Italia è davvero letale

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti sicuramente WhatsApp, il numero di utenti che utilizzano regolarmente l’applicazione infatti continua a crescere senza sosta ormai da diversi anni e rappresenta un vero e proprio record per quanto riguarda la categoria, su ogni dispositivo infatti quasi sicuramente WhatsApp non manca e quest’ultimo è diventato una vera e propria piazza globale che unisce le persone anche da capi diversi del mondo.

Tutto ciò per WhatsApp è motivo di orgoglio ed è merito del team di sviluppo che lavora costantemente all’applicazione in modo da trasformarla ogni mese in qualcosa di più funzionale alle necessità degli utenti, ciò come potete intuire da soli favorisce la crescita del numero di account che ormai ha superato tranquillamente la quota di 2 miliardi.

Dietro questo fenomeno, purtroppo, però si cela un problema altrettanto grande che WhatsApp sta cercando piano piano di gestire, stiamo parlando delle truffe online che ovviamente vogliono sfruttare l’aggregazione correlata alle norme numero di account a proprio vantaggio, su WhatsApp le vittime infatti sono facili da raggiungere, proprio perché tutte hanno questa applicazione, il fenomeno ovviamente sta colpendo anche qui in Italia senza esclusione di colpi, scopriamo insieme l’ultima truffa che sta dando non poche rogne agli utenti italiani.

La truffa spacciata a nome di YouTube

Nello specifico, la nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani sfrutta il buon nome di YouTube dal momento che i truffatori si spacciano per dei partner ufficiali e propongono la vittima di ottenere facili guadagni svolgendo piccoli compiti molto banali, nello specifico si chiede al malcapitato di mettere like ad alcuni video oppure di commentarli, in cambio vengono inviate decine di euro tramite bonifici veri, questi piccoli pagamenti servono a far abbassare la guardia al malcapitato per poi proporgli a sua volta di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro ai truffatori, ovviamente l’inganno scatta proprio in questo momento poiché viene promesso al malcapitato di ricevere indietro la somma moltiplicata più volte, inutile stare a dire che quella somma sparirebbe in un attimo senza mai fare ritorno.