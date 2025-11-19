Iliad punta sulla fibra FTTH: più velocità e un router Wi-Fi 7 incluso

Iliad continua a spingere sulla sua strategia di semplicità e trasparenza ampliando l’offerta fibra con un elemento che segna un vero salto di qualità. Stiamo parlando del router Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornito in comodato d’uso gratuito a tutti i nuovi clienti. Si tratta della prima offerta in Italia con un dispositivo così avanzato già incluso senza costi extra che rende la navigazione molto più stabile e veloce, soprattutto nelle abitazioni con numerosi dispositivi connessi in contemporanea.

La rete FTTH Iliad, disponibile in tecnologia EPON o GPON a seconda della zona, permette di raggiungere fino a 5 Gbit/s in download (EPON) sommando porte Ethernet e Wi-Fi, con velocità massime distribuite tra una porta da 2,5 Gbit/s, due porte da 1 Gbit/s e fino a 1 Gbit/s in wireless. Nelle aree GPON si arriva invece a 2,5Gbit/s, mentre nelle cosiddette “aree bianche” la velocità disponibile è fino a 1Gbit/s. Numeri che coprono senza problemi smart working, streaming in 4K, gaming online e download pesanti, anche accedendo da più dispositivi insieme.

Iliad unisce fibra e mobile: sconti dedicati e offerte a prezzo bloccato

L’Iliadbox integra anche un pulsante fisico ON/OFF per limitare i consumi e una modalità “Sleeping” pensata per ridurre l’assorbimento energetico nelle ore di inutilizzo. L’installazione viene gestita interamente dal tecnico Iliad, senza costi imprevisti né procedure complicate.

Uno dei punti di forza dell’offerta dell’ operatore è la possibilità di attivare il vantaggio Fibra + Mobile, riservato ai clienti che hanno già un’offerta mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese. In questo caso il costo della fibra scende da 25,99€ a 21,99€ al mese, mantenendo lo sconto per sempre, senza vincoli e senza rimodulazioni. Chi invece possiede una tariffa Iliad più bassa può semplicemente passare a GIGA 200 (9,99€) o GIGA 250 (11,99€) e attivare subito l’agevolazione.

I nuovi clienti mobile che vogliono attivare la fibra possono accedere allo stesso sconto sottoscrivendo una delle due offerte dati: GIGA 200 o GIGA 250, entrambe con minuti e SMS illimitati e 5G incluso. Il cambio offerta è gratuito, come da filosofia Iliad, e si completa dalla propria Area Personale.