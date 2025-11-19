Fastweb e la SUPER OFFERTA Mobile Start: più servizi, più qualità

L’offerta Mobile Start di Fastweb nasce per semplificare la vita agli utenti che vogliono una connessione veloce, chiara nei costi e senza sorprese. Per 9,95€ al mese, il piano include 150GB di traffico dati, utilizzabili anche su rete 5G nelle aree coperte, oltre a minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Una scelta pensata per chi usa lo smartphone tutti i giorni per lavorare, studiare, guardare contenuti in streaming o navigare senza limiti.

Fastweb ha mantenuto il suo approccio trasparente. L’offerta infatti non prevede vincoli di durata, penali o costi nascosti. L’attivazione è immediata e può essere completata sia tramite SIM tradizionale sia tramite eSIM, con possibilità di autenticazione tramite SPID, CIE o video-riconoscimento. Anche la spedizione della SIM è gratuita.

Fastweb punta anche sulla sostenibilità e arricchisce l’offerta con servizi extra

Uno dei punti forti dell’offerta è il WiFi-Calling, una funzione che permette di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, utilizzando semplicemente una rete Wi-Fi. Questo torna utile soprattutto in case con mura spesse o in zone con copertura ridotta. In più, l’operatore include 200 SMS e garantisce una navigazione stabile grazie all’utilizzo della rete mobile Vodafone, più volte premiata in Italia per qualità e prestazioni.

Sul fronte del roaming, Fastweb offre un pacchetto particolarmente generoso. Parliamo infatti di 32GB al mese in Unione Europea, compresi Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Una parte del traffico deriva dalle regole UE e un’altra viene aggiunta direttamente dall’operatore come bonus, così da consentire agli utenti di usare il proprio smartphone quasi come se fossero in Italia.

Oltre alla connettività, Fastweb propone una serie di servizi pensati per ampliare l’esperienza degli utenti. Tra questi c’è FastwebUP Plus Mobile, un pacchetto opzionale che offre vantaggi come ingressi in lounge aeroportuali, corsi di fitness, sconti negli outlet e promozioni dedicate al cinema. Per chi cerca maggiore sicurezza online, invece, è disponibile Fastweb Protect, che integra una protezione avanzata per la navigazione e una polizza assicurativa contro le frodi digitali.