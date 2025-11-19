Google porta l’AI nello shopping digitale per rendere più rapida la ricerca

Google sta preparando una stagione di acquisti molto diversa dal passato. In vista di Black Friday, festività e saldi, l’azienda ha presentato una serie di funzioni che rendono la ricerca più naturale e vicina al linguaggio quotidiano.

L’obiettivo è ridurre i passaggi e semplificare l’intero percorso di acquisto. Il motore Shopping Graph ora lavora insieme a un sistema conversazionale che interpreta frasi comuni. L’utente può scrivere ciò che sta cercando come se stesse parlando con un amico o un commesso. Le risposte non sono più semplici liste di link, ma proposte con immagini, recensioni e disponibilità. Quando si chiedono idee per un determinato tipo di vestito o per un regalo, Google organizza i risultati offrendo un quadro chiaro e immediato. Se invece si vuole confrontare più prodotti, il sistema crea schede ordinate che aiutano a capire differenze e punti di forza.

Google rende lo shopping più rapido anche nei negozi fisici

Questa impostazione nasce dal desiderio di creare un rapporto più diretto tra l’utente e l’AI. Google vuole rendere il processo meno tecnico e più fluido, cercando di avvicinare la navigazione digitale a un dialogo reale. La novità riguarda anche Gemini, che ora suggerisce prodotti in base a esigenze specifiche. Basta formulare una richiesta per ricevere proposte pensate su misura.

Una delle innovazioni più curiose riguarda le ricerche locali. Google è in grado di contattare i negozi presenti nella zona per verificare se un articolo è disponibile. La chiamata viene effettuata in automatico e il sistema sintetizza le risposte. È una funzione pensata per chi ha bisogno di un prodotto subito o preferisce acquistare nel punto vendita. A supporto c’è Duplex, ora potenziato da un modello Gemini che individua il negozio più adatto e raccoglie informazioni utili.

L’AI può anche monitorare il prezzo di un prodotto e segnalarne il calo. Quando il costo scende sotto la cifra impostata, arriva una notifica che invita a completare l’acquisto. Se il negozio supporta la funzione, si può finalizzare il pagamento tramite Google Pay. La conferma dell’utente è sempre necessaria, così da evitare azioni indesiderate. Queste novità mostrano un’idea precisa. Google vuole un’assistente capace di rispondere, suggerire e agire. L’AI diventa una presenza che accompagna la scelta dall’inizio alla fine.