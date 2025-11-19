WhatsApp si trasforma: arriva la modalità Stranger Things che sta conquistando tutti

L’ultima stagione di Stranger Things ha riacceso l’entusiasmo dei fan, e questa volta l’onda ha raggiunto anche WhatsApp. Sta diventando virale il cosiddetto modo Stranger Things, una personalizzazione non ufficiale che permette di trasformare l’app in un piccolo universo di Hawkins: suonerie a tema anni ’80, sfondi creati con Meta AI e chatbot che imitano i personaggi più iconici della serie. L’operazione richiede solo pochi minuti e può essere completata direttamente dalle impostazioni di WhatsApp, senza installare app esterne.

Il cambio del tono di notifica è la modifica più richiesta: basta scaricare la colonna sonora della serie e inserirla da Impostazioni, poi Notifiche, Tono di notifica ed infine Aggiungi tono. A questo si aggiunge la possibilità di generare background personalizzati con prompt IA come “Crea Hawkins avvolta nella nebbia” o “Illustra Undici mentre usa i suoi poteri”. Le immagini ottenute da Meta AI possono poi essere impostate come sfondi delle singole chat WhatsApp.

WhatsApp in versione Stranger Things: creatività sì, ma con attenzione alla sicurezza

La personalizzazione si estende anche ai chatbot. Tramite la sezione “Chattare con le IA”, è possibile creare bot che parlano come Dustin, Max, Undici o addirittura come il Mind Flayer. Si tratta ovviamente di simulazioni basate su modelli linguistici, non di persone reali.

La viralità della modalità non cancella però la necessità di alcune precauzioni. Gli esperti ricordano di non condividere dati personali con chatbot o sistemi IA e di utilizzare solo materiali non protetti da copyright quando si scaricano audio o immagini. Meta e WhatsApp poi, come detto, non supportano ufficialmente questo tipo di personalizzazione, quindi ogni modifica è responsabilità dell’utente.

Nonostante ciò, l’esperienza “Stranger Things” su WhatsApp è diventata un modo giocoso per attendere il finale della serie. . Per chi vuole portare un po’ di Hawkins nel quotidiano, WhatsApp offre lo spazio perfetto.