mercoledì, Novembre 19, 2025
Google TV ridisegna la sua schermata principale

L’interfaccia aggiornata di Google TV raggiunge più utenti e introduce una struttura più semplice.

scritto da Manuela Poidomani 2 Minuti lettura
Google TV

La nuova schermata iniziale di Google TV sta finalmente arrivando a un numero più ampio di utenti. I primi avvistamenti risalgono a settembre, ma ora l’espansione sembra più evidente. L’interfaccia rinnovata porta una disposizione più pulita e una navigazione più diretta. La barra superiore è stata alleggerita e ridotta a tre sole schede. La voce Libreria è stata rimossa, mentre la sezione Per te è diventata Home. Le schermate condivise da fonti affidabili mostrano un layout chiaro, con le icone della ricerca, dello screensaver e delle impostazioni rapide collocate ai lati della barra.

Le modifiche danno maggiore risalto ai contenuti e riducono la complessità dell’esperienza iniziale. L’aggiornamento continua a diffondersi in modo indipendente rispetto al rollout dell’intelligenza artificiale Gemini. Google sembra concentrarsi su un approccio coerente e meno dispersivo. Il risultato appare più funzionale per chi utilizza spesso la schermata principale per scegliere i contenuti quotidiani.

Su Google TV un nuovo menu profilo e sezioni dedicate ai contenuti

La riorganizzazione interessa anche le voci raccolte nel menu del profilo. Qui sono presenti la lista dei preferiti, la libreria, i servizi attivi e le preferenze sui contenuti. Queste aree risultano ora più facili da individuare, poiché ospitate in pagine indipendenti. Le sezioni dedicate ai contenuti da vedere e alla libreria presentano un’intestazione ampia e una disposizione a scorrimento orizzontale. Il design appare più ordinato rispetto alla versione precedente. Le pagine relative ai servizi e alla personalizzazione dei suggerimenti non hanno subito variazioni. Rimane invariata anche la pagina dedicata alla ricerca, che continua a mantenere il suo ruolo centrale.

Nel complesso l’esperienza risulta più lineare e immediata. Google punta a semplificare l’accesso ai contenuti, riducendo il numero delle voci presenti nella schermata principale. L’obiettivo è rafforzare l’identità visiva della piattaforma. Ma anche offrire un flusso coerente. Gli utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento stanno iniziando a condividere le prime impressioni. Il nuovo layout potrebbe diventare presto lo standard per tutta la piattaforma.

