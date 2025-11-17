Gemini conquista Android Auto, superato il “vecchio” Assistant

Il nuovo assistente Gemini di Google sta finalmente facendo il suo ingresso su Android Auto, dopo diversi mesi di attesa ci siamo, l’IA sta per essere integrata. Gli utenti che hanno partecipato ai programmi beta ci riferiscono un dettaglio importante: la presenza di Gemini al posto di Google Assistant. Si tratta di un aggiornamento distribuito silenziosamente lato server, senza bisogno di scaricare manualmente nuove versioni dell’app.

L’annuncio di questa novità sulle automobili era avvenuto ad aprile, quando Sundar Pichai, CEO di Google, confermava la volontà di rimuovere gradualmente Google Assistant con il nuovo modello linguistico in tutte le esperienze legate ai dispositivi mobili e connessi ai veicoli. Questa realtà sta prendendo forma, grazie ad un rollout che dovrebbe finire entro la fine dell’anno.

La caratteristica che lo renderà unico è la capacità di capire domande in linguaggio naturale, gestire conversazioni contestuali e ricordare le domande precedenti per fornire risposte più coerenti. Da oggi sarà come avere in macchina le stesse IA che usiamo tutti i giorni con i nostri computer.

Siamo ancora nella fase di test, e per questa integrazione di Gemini non mancano i problemi

Sono purtroppo già arrivati i primi problemi: le segnalazioni degli utenti dicono che Gemini non riconosce ancora i soprannomi assegnati ai contatti, come “mamma” o “capo”, funzionalità invece di punta, molto usata da coloro che hanno sempre avuto Google Assistant. In compenso, l’esperienza d’uso è più rapida e stabile, con tempi di risposta minori e una migliore comprensione delle frasi complesse.

Per il momento il rollout riguarda le versioni 15.6 e 15.7 di Android Auto, accessibili dai tester in anteprima, ma non è ancora chiaro se questo accesso a Gemini sia vincolato al programma beta o se il rilascio stia semplicemente partendo da lì. Da Reddit é arrivata una delle prime conferme a riguardo, segnalato anche da 9to5Google, che ha riscontrato la presenza dell’assistente AI su un Pixel 10 Pro XL collegato a diversi display automobilistici.