X in difficoltà dopo il cambio forzato della 2FA: segnalati blocchi e accessi impossibili

La transizione dal vecchio Twitter a X continua a rivelarsi complessa. Nelle settimane precedenti, la piattaforma aveva annunciato la rimozione definitiva del dominio twitter.com a favore dell’unico x.com, informando gli utenti che utilizzano passkey e chiavi hardware dell’obbligo di riconfigurare la procedura di autenticazione entro il 10 novembre. Un passaggio necessario, dal momento che i sistemi di sicurezza sono legati al dominio originale e non possono essere semplicemente trasferiti.

Qualcosa, però, non ha funzionato come previsto. Numerosi utenti stanno segnalando difficoltà nell’accesso ai propri account, con veri e propri blocchi, loop continui nella procedura di autenticazione e messaggi d’errore che impediscono di completare la configurazione. La piattaforma aveva chiarito che i profili non aggiornati entro la scadenza sarebbero stati temporaneamente bloccati, ma la portata dei problemi sembra superiore al previsto. Chi utilizza metodi alternativi di autenticazione a due fattori non risulta coinvolto.

Cosa sta succedendo agli utenti con passkey e chiavi hardware

Le testimonianze indicano un problema distribuito e privo di un pattern chiaro. Alcuni utenti non riescono più ad accedere al proprio profilo, altri segnalano procedure che ricominciano dall’inizio senza spiegazioni, mentre in alcuni casi il sistema entra in un loop infinito che impedisce qualsiasi operazione. La causa tecnica risiede nel funzionamento stesso delle chiavi hardware, tra cui le popolari YubiKey: sono associate crittograficamente al dominio di origine e non riconoscono automaticamente il nuovo indirizzo x.com. Questo rende necessario un processo di registrazione ex novo, che però sembra andare incontro a diversi intoppi.

La piattaforma non ha chiarito se i disservizi interessino tutti coloro che usavano questo tipo di autenticazione o solo una parte degli account, alimentando un clima di incertezza. Le segnalazioni si moltiplicano nelle ultime ore e rendono evidente che la migrazione non è stata gestita con la fluidità annunciata.

Reazioni e mancanza di comunicazioni ufficiali

Al momento X non ha rilasciato comunicazioni formali sui problemi in corso o sulle tempistiche di risoluzione. La situazione risulta ancora più curiosa considerando che Elon Musk continua a pubblicare aggiornamenti sul proprio profilo senza apparenti difficoltà, mentre una parte consistente della community non riesce a utilizzare la piattaforma.

In attesa di indicazioni ufficiali, rimane l’incertezza su quando e come verranno ripristinati gli accessi per gli account interessati e se saranno adottate procedure straordinarie per agevolare la riconfigurazione della sicurezza.