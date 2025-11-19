Google Home App introduce funzioni più chiare e controlli più rapidi

Google ha avviato il rilascio della versione 4.3 della Home App, aggiornamento che porta diverse migliorie pensate per rendere più immediata la gestione dei dispositivi domestici. La novità principale riguarda le descrizioni dell’intelligenza artificiale delle telecamere. Gli utenti possono ora inviare un feedback più preciso direttamente dalla scheda dedicata, indicando dettagli utili come un volto riconosciuto in modo errato.

Tale possibilità offre un controllo maggiore sulla precisione del rilevamento e permette all’app di migliorare nel tempo senza complicazioni. I controlli dei dispositivi hanno ricevuto un intervento importante. Interruttori, luci e prese vengono gestiti attraverso scorciatoie, che riducono i passaggi e rendono la casa intelligente più rapida da comandare. La nuova impostazione punta a diminuire i tempi di attesa e a rendere immediata l’azione richiesta.

Google Home App migliora stabilità, interfaccia e gestione

Ora gli utenti possono modificare condizioni e azioni con una flessibilità che prima non era disponibile. Le telecamere e i termostati hanno controlli separati per il rilevamento della presenza, raggiungibili direttamente dalla pagina delle impostazioni del dispositivo. Questo cambiamento aiuta a modellare l’automazione sulle abitudini di ogni persona, senza passaggi nascosti.

Per chi usa Android 15 o versioni successive, la Google Home App introduce una visualizzazione più immersiva. L’interfaccia, ad esempio, appare più pulita e coerente. Il nuovo aggiornamento corregge anche alcuni problemi che avevano causato blocchi improvvisi durante la configurazione dei dispositivi o nelle sessioni di casting. Sono stati risolti errori legati ai flussi di onboarding e alla gestione delle immagini dei termostati, che talvolta mostravano elementi duplicati.

Google continua così a evolvere la sua piattaforma per la smart home, rendendola non solo più flessibile ma anche adatta a famiglie che adottano dispositivi sempre più diversi. Con l’aggiornamento 4.3 cresce la precisione nell’uso quotidiano e aumenta anche la possibilità di personalizzare ogni spazio della casa secondo le proprie necessità e abitudini quotidiane.