AliExpress cambia la produttività con questo monitor portatile low-cost: la recensione

AliExpress, e-commerce da sempre pronta ad assecondare le richieste degli utenti, propone in questo periodo un monitor portatile che si preannuncia essere pronto a migliorare la vostra produttività. Sarà vero? noi abbiamo voluto testarlo in modo approfondito, e oggi vi raccontiamo la nostra esperienza con un video dedicato.

Il prodotto di cui vi parliamo non è il classico display esterno portatile che in genere potete acquistare online, ma porta con sé addirittura due display, organizzati in un’unica struttura, che vanno sostanzialmente a collegarsi laterlamente al pannello del vostro notebook. L’installazione è davvero semplice, poiché non viene richiesta una capacità o abilità specifica, basterà agganciarlo fisicamente, ed il gioco è fatto; considerando il peso, per evitare di appesantire in modo eccessivo il notebook, il modello da noi testato viene fornito con una staffa regolabile (dislocata nella parte inferiore dello schermo).

L’adattabilità è elevatissima, può essere utilizzato con notebook da 15,6 a 17 pollici, i due pannelli integrati sono entrambi da 15,6 pollici, con rapporto d’aspetto 16:9, risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, sono entrambi IPS LCD con supporto HDR. La connessione fisica avviene tramite type-C (una per la ricarica e una per la trasmissione dei dati), oppure tramite le miniHD. Una volta installati, è possibile eventualmente ruotarli di 235 gradi per quanto riguarda il sinistro, di 180 gradi per il destro, riuscendo così a condividere il display con altri utenti.

AliExpress, quanto costa e con quali device è compatibile?

La prima cosa da sottolineare è la sua ampissima versatilità, rispettando le dimensioni del pannello a cui collegarlo (e considerando che comunque può anche essere eventualmente utilizzato singolarmente), lo potete tranquillamente utilizzare sia con iOS, che con Android, Windows e similari, senza avere minimamente la necessità di installare driver di alcun tipo. Allo stesso modo nessuno vi vieta di utilizzarlo con una Xbox, Nintendo Switch, Wii, PlayStation, anche se potrebbe essere necessario acquistare poi accessori terzi (venduti separatamente). Il produttore sconsiglia di utilizzarlo sui notebook Apple, per i quali viene richiesto l’acquisto di un HUB aggiuntivo con chip M1.

Il prezzo di vendita è decisamente conveniente, poiché il consumatore non dovrà più spendere 471,11 euro di listino, ma con le promozioni di questi giorni, e disponibile al seguente link, la spesa scende a soli 212,41 euro.