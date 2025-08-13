Range Rover Sport SV Carbon: lusso e velocità da mozzare il fiato

La Range Rover Sport SV Carbon debutta alla Monterey Car Week con un’aura di esclusività assoluta. Le linee tese e scolpite sembrano modellate dal vento. Quattro nuove tinte si aggiungono alla SV Premium Palette, offrendo combinazioni raffinate. Il protagonista resta il Forged Carbon Pack, che valorizza dettagli come i terminali di scarico attivi. In opzione, il cofano in Carbonio Twill a vista rivela una trama diagonale iconica. Ogni elemento è plasmato per fondere eleganza e aerodinamica. Sotto il cofano? Troviamo il V8 biturbo mild-hybrid da 4,4 litri. La potenza tocca 635 cavalli, con 800 Nm di coppia. L’accelerazione spinge fino a 290 km/h. La copertura motore in fibra di carbonio SV della nuova Range Rover non è solo estetica, ma ne riduce peso e migliora la gestione termica. Il sistema 6D Dynamics Suspension lavora per contenere rollio e beccheggio, mantenendo stabilità in ogni condizione.

Leggerezza che trasforma la guida Range Rover

Il progetto punta a eliminare ogni grammo superfluo. I cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici, opzionali, sottraggono 76 kg alla massa complessiva. Risultato? Maggiore precisione, risposta immediata, agilità sorprendente per un SUV Range Rover di queste dimensioni. I freni carboceramici con pinze SV a otto pistoncini, in blu, giallo, bronzo carbonio o nero, garantiscono arresti fulminei. Di serie, cerchi forgiati da 23 pollici con pinze Anodised Black. Il lavoro sul peso non sacrifica comfort e raffinatezza. Al contrario, esalta l’esperienza dinamica. L’abitacolo si veste di sportività sartoriale con i sedili performance, schienali in carbonio forgiato e poggiatesta integrati che offrono un design scenografico e comodità.

Quattro combinazioni cromatiche, inclusa un’opzione leather-free in Cinder Grey/Ebony con Ultrafabrics traforato, si uniscono a dettagli in Moonlight Chrome e battitacco illuminati SV. Le finiture in carbonio si estendono a cruscotto e sedili, anche nella variante Twill. Il sistema Body and Soul Seat (BASS) trasforma la musica in vibrazioni percepibili nei sedili anteriori. Non è solo intrattenimento, anzi promette benefici per il benessere e un’immersione totale nell’ascolto. Dopo le serie limitate Edition ONE e Edition TWO e la SV Black, la SV Carbon porta la gamma a un livello superiore. Ryan Miller, Direttore Marketing Prodotto e Servizi Range Rover, ha sottolineato come la SV Carbon esalti artigianalità e materiali ultraleggeri. Insomma, qui si parla di un SUV Range Rover nato per stupire e catturare sguardi.