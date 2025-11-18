Google Play Services

Fino ad oggi, se un Aggiornamento di sistema Google Play causava problemi di stabilità o bug imprevisti, la soluzione era tutt’altro che immediata. Bisognava collegare il dispositivo a un computer, utilizzare ADB o, nei casi peggiori, ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Con l’ultima novità annunciata da Google, tutto cambia: da ora è possibile disinstallare gli Aggiornamenti di sistema Google Play direttamente dalle impostazioni del dispositivo, grazie a un nuovo servizio interno chiamato Mainline Services.

Cosa cambia con questa novità

Google ha reso sempre più centrale il ruolo degli Aggiornamenti di sistema Play, noti anche come Project Mainline, che negli ultimi anni hanno permesso all’azienda di distribuire rapidamente patch di sicurezza, miglioramenti ai servizi e nuove API anche senza un aggiornamento completo di Android.

Il problema? Fino ad oggi, in caso di malfunzionamenti legati a un update di sistema, gli utenti non avevano un modo semplice per tornare alla versione precedente. L’unico metodo era l’utilizzo dello strumento nascosto Google Play System Update Rollback (GPSUR), accessibile solo tramite comandi ADB da PC: una procedura pensata per sviluppatori e utenti esperti, non certo per chi voleva semplicemente risolvere un bug. Con l’introduzione di Mainline Services, Google colma finalmente questa lacuna, offrendo un meccanismo di rollback integrato e intuitivo direttamente nelle impostazioni del telefono.

Dove si trova e come funziona il nuovo “Mainline Services”

Il nuovo servizio è attualmente in fase beta ed è disponibile nel percorso: Impostazioni → Servizi Google → Tutti i servizi → Servizi di sistema → Mainline Services.

Per ora la schermata non consente ancora di interagire, ma i primi test — condotti da AssembleDebug e confermati da Android Authority — mostrano come si presenterà una volta pienamente attiva. Quando sarà disponibile un aggiornamento, nella pagina compariranno due pulsanti:

Riavvia, per completare l’installazione di un update in sospeso.

Rimuovi aggiornamenti, per disinstallare l’ultima versione e tornare a quella precedente.

Se si sceglie di rimuovere l’aggiornamento, il sistema mostrerà una finestra di conferma che avvisa sulle possibili conseguenze — ad esempio la perdita di alcune funzionalità recenti o la necessità di un riavvio completo. L’utente potrà quindi scegliere se procedere o annullare l’operazione. In sostanza, sarà possibile gestire gli Aggiornamenti di sistema Google Play come una qualsiasi app, eliminando la necessità di strumenti esterni.