Monitor da gaming MSI: prezzo IMPERDIBILE con l’offerta Amazon

Una vera e propria offerta imperdibile vi attende su Amazon per l'acquisto del monitor da gaming MSI.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Gli utenti si ritrovano in questi giorni a poter acquistare un monitor da gaming MSI pagandolo molto meno del listino iniziale direttamente su Amazon. La promozione, attiva solo per poco tempo, ea disposizione di ogni singolo consumatore (anche senza un abbonamento Amazon Prime attivo), apre sicuramente le porte verso un risparmio fuori dal normale per tutti.

Il prodotto che oggi può essere acquistato a prezzo scontato è MSI MA 274UPF, trattasi di un monitor da gaming da 27 pollici di diagonale, che si appoggia sulla tecnologia IPS LCD per garantire comunque una buonissima resa, con la possibilità di estendere la visione verso una risoluzione massima in 4K UHD (3840 x 2160 pixel). I suoi punti di forza, oltre al suddetto, sono chiaramente rappresentati dal refresh rate a 160Hz, utilissimo per estendere al massimo l’usabilità e la versatilità, oltre a un tempo di risposta di soli 0,5 millisecondi.

Il pannello gode di certificazione HDR400, con colori estremamente precisi e affidabili, perfetti per una gamma cromatica molto ampia e completa. Le cornici sottilissime portano l’utente a potersi letteralmente catapultare all’interno dell’attività, senza vincoli o limitazioni particolari. Discorso simile per quanto riguarda la connettività posteriore, dove si trovano sia DisplayPort, che HDMI e USB type-C di ultima generazione.

La spesa finale per l’acquisto di questo monitor è nettamente inferiore alle aspettative, proprio perché l’utente parte da un listino di 559,99 euro, per scendere di quasi 300 euro rispetto al valore indicato, in modo tale da arrivare a dover sostenere un investimento finale di 299 euro (circa il 47% in meno). Andate subito su questo link per acquistarlo.

    Il prodotto è comunque spedito da Amazon, con consegna in pochi giorni presso il vostro domicilio e garanzia legale della durata di 24 mesi.

